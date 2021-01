Julián Muñoz: «no tengo nada que ver con el dinero de Isabel Pantoja»

Tras unas imágenes captadas en un mal momento, Julián Muñoz entraba por teléfono en Sálvame para disculparse y para aclarar algunos términos.

Tras unas imágenes captadas en un mal momento, Julián Muñoz entraba por teléfono en Sálvame para disculparse y para aclarar algunos términos. La educación nunca hay que perderla. Le pidió perdón al reportero, a los espectadores y a todos los afectados por su pésima reacción.

Como es lógico, le preguntaron al respecto de Isabel Pantoja. Declaró que solo vio un traje, un estoque y unas banderillas de Paquirri y que nunca quemó cabezas de toro en Cantora.

Aclaró que no tiene «nada que ver con Isabel Pantoja, en ningún aspecto, desde que salí de la cárcel. Ni me ocupa ni me preocupa. Cada uno que cargue con su maldad». Aclaró que vive con su hija, y no alquilado, en Marbella porque es donde tiene que «reparar el daño que he causado».

«No tengo nada que ver con los dineros ni sociedades de Isabel Pantoja» indicaba. Comentó que solo había visto «algo» de las recientes entrevistas de Kiko Rivera al que le tiene bastante cariño, «me he llevado siempre bien con Kiko, yo también me pregunto dónde está el dinero de Isabel Pantoja».

Así las cosas, todo parece indicar que Muñoz, al igual que hiciera Mayte Zaldívar, está de parte de un Kiko Rivera que sigue adelante reclamando lo que es suyo. Habrá que ver cómo han sentado estas declaraciones en Cantora y si habrá, o no, algún tipo de reacción legal a las mismas. Seguro que el tiempo, una vez más, nos aclara todo lo que pueda suceder a este respecto.

