Julio Iglesias ofrece a Paloma Cuevas sus casas de Miami y República Dominicana

La situación personal de Paloma Cuevas es bastante delicada después de que saliera a la luz su separación de Enrique Ponce. Desde que se conoció esta noticia además ha tenido que lidiar con todo lo que se ha especulado sobre su ruptura, así como la presencia de una nueva figura en su vida, la de la novia de su exmarido.

En medio de todos estos asuntos ha entrado en escena, sorprendentemente, la figura de Julio Iglesias, con quien Paloma Cuevas tiene una buena amistad. Tanto el cantante como su mujer, Miranda, son grandes amigos de la expareja de Enrique Pince y es por eso que han decidido tener un gesto de lo más importante con ella en un momento complicado.

Dejando claro su carácter hospitalario, el matrimonio ha pensado que quizás Paloma Cuevas pueda quedarse en sus casas de Miami o de República Dominicana mientras decide qué hacer junto a sus hijas. Esta información ha salido a la luz poco después de que se conociera su supuesto deseo de abandonar España para alejarse del foco mediático.

Fuentes familiares han asegurado al medio Informalia que Paloma Cuevas no ha tomado una decisión al respecto y que de momento no sabe a dónde irá. Estos destinos no son los únicos que ha barajado, y es que quizás no se vaya tan lejos por el bien de sus hijas, y decida irse a algún país europeo.

Está pensando siempre en sus hijas

Otro de los destinos que han sonado han sido Londres o Suiza, aunque ha pensado en Estados Unidos, como por ejemplo en Chicago, siempre pensando en sus hijas. Las mismas fuentes explican que, ante el inconveniente de estar alejada de sus padres, de quienes se ocupa con mucho esmero y cariño, ha sido el propio Victoriano Valencia, su padre, quien le ha hecho ver que la prioridad son las niñas.