Julio Iglesias revela el motivo del deterioro de su salud

Fue a mediados de agosto de 2020 cuando salieron a la luz unas imágenes muy impactantes de Julio Iglesias en las que se podía ver su deterioro físico y que se acentuaba su delicado estado de salud. El artista estaba disfrutando de unas vacaciones relajantes en República Dominicana, pero se pudo apreciar que andaba con bastante dificultad y tenía que ser ayudado por dos mujeres que ejercían de apoyo.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una boda

A través de estas fotografías se puede apreciar que el cantante no parecía el mismo y más teniendo en cuenta que hacía tiempo que no se subía encima de los escenarios así que pocos sabían cómo se encontraba. Ahora ha sido el cantante el que ha querido contar cómo se encuentra a través de la publicación de un vídeo en su cuenta de Instagram.

Esa que siempre se ha caracterizado por ser muy celoso de su intimidad no ha dudado en zanjar la polémica que se ha generado en torno a su salud. «Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa», ha comenzado contando con un tono nostálgico.

El artista a seguir hablando de su salud y de su manera de ver la vida: «En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña «grande» historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!».

Deseando actuar en España

Cabe destacar que el cantante se ve obligado a cancelar todos sus conciertos de vida la pandemia del coronavirus. En todo este tiempo ha expresado su deseo de volver a su país, pero la crisis sanitaria se lo ha impedido. «Tendremos que esperar a que esta terrible pandemia nos permita hacer conciertos. Tengo muchas ganas de cantar en mi país», dijo sobre este asunto.