Justin Bieber da positivo en coronavirus y cancela sus conciertos en Las Vegas

Justin Bieber ha dado positivo en coronavirus y ha tenido que cancelar sus conciertos en Las Vegas.

Justin Bieber ha dado positivo en coronavirus y ha tenido que cancelar sus conciertos en Las Vegas. De momento, dice encontrarse bien y, de hecho, el concierto previsto para el pasado domingo en el T-Mobile Arena se celebrará en verano.

Esta misma semana también tendría que estar en Arizona y en California. Se espera que se retrasen ambos conciertos. Sí ha preocupado que su positivo llegue una semana después de la Super Bowl donde cantó ante un buen número de personas en una fiesta privada.

Tras la fiesta dispararon, en The Nice Guy, al rapero Kodak Black. Lo importante es que Justin está ya en cuarentena y que posiblemente en unos días pueda recuperar su actividad normal. Todo parece indicar que así será.

Lamentablemente, su caso no es el único lo que no deja de sorprender. Mientras hay artistas responsables que cumplen con las normas sanitarias y no se contagian, otros se dedican a incumplir lo estipulado y luego a quejarse por su mala suerte.

Sea como sea, todo parece indicar que el canadiense podría retomar su gira en una semana aproximadamente. Su teórica vida tranquila de casado ha contribuido a que deje de ser portada de revistas de todo tipo.

Esperemos que se trate de un simple incidente y que, si hay suerte, pueda terminar viniendo a España más adelante. De momento, sigue con los síntomas habituales de una enfermedad que sigue estando ahí y que no parece que en un futuro próximo vaya a desaparecer. Esperamos tus comentarios al respecto de esta noticia.

