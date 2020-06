Justin Bieber demanda por 20 millones de dólares a quienes le han acusado de agresión sexual

Justin Bieber está atravesando un momento delicado puesto que le han acusado de algo bastante delicado. El artista ha decidido tomar medidas legales después de que dos perfiles de Twitter llevados por dos chicas le hayan acusado de cometer agresiones sexuales, algo que él ha negado tajantemente en reiteradas ocasiones.

Según ha publicado TMZ el cantante ha decidido pedir 20 millones de dólares por la acusación que han vertido sobre él estas dos chicas. En primer lugar, Justin Bieber negó estas acusaciones recibidas a través de Twitter, concretamente una de las cuentas cuya chica se llamaba Danielle, eliminó dicha cuenta después de que el cantante negara lo sucedido.

Justin Bieber cantando durante su concierto en Atlantic City

En la denuncia que han interpuesto y en la que piden 20 millones de dólares aparece escrito lo siguiente: «Bieber no se quedará de brazos cruzados mientras los demandados intentan llamar la atención difundiendo imprudentemente mentiras maliciosas sobre que él participó en una conducta criminal atroz». Además, aseguran que tienen una «evidencia documental indiscutible» con lo que demostrarán que es absolutamente mentira.

Esto dice uno de los testimonios

Uno de los relatos que se ha podido conocer ha sido el de Danielle, que cuenta que Justin Bieber la invitó al hotel Four Season junto a unas amigas el 9 de marzo de 2014 y fue allí donde, según la demandada, la agredió sexualmente. Tras salir a la luz esta información fue otro perfil de Twitter en el que una tal Kadi dijo que Bieber la había agredido sexualmente en un hotel de Nueva York en el año 2015.

Justin Bieber haciendo deporte

El propio artista respondió a las acusaciones mostrando tuits, fotos y facturas de hotel que desmontan lo dicho por Danielle: «Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero tras tratarlo con mi esposa y equipo he decidido hablar esta noche sobre un tema». Bieber mostró recibos de hotel que aseguraban estar en otro lugar.