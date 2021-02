Justin Timberlake pide perdón a Britney Spears

Justin Timberlake y Britney Spears fueron pareja durante tres años en los derrocharon sonrisas y gestos cariñosos allá por donde pasaban, pero su historia de amor también ocultaba una cara oscura y nada agradable. El documental ‘Framing Britney Spears’ de ‘The New York Times’ y el juicio sobre la custodia de la cantante, cuya vida financiera sigue en poder de sus padres, la han vuelto a situar en el punto de mira.

Pero no solo a ella, sino también a su primer novio conocido, Justin, a quien los fans de Britney han reprochado algunas actitudes del pasado que afectaron a su carrera. Lejos de hacer oídos sordos, el cantante y actor ha compartido un comunicado en su cuenta de Instagram en el que pide perdón por sus actos del pasado. «He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto».

«Sé que fallé. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y que me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo», ha reconocido Justin, que ha querido poner nombre y apellidos a esas personas a las que hizo tanto daño. «Específicamente, quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé. Me siento obligado a responder porque todos los involucrados se merecen algo mejor y porque esta es una conversación muy amplia de la que quiero formar parte».

La misiva no termina ahí y Timberlake ha aprovechado para hablar de los errores de la industria musical, que favorece a los hombres, especialmente a los blancos. «Está diseñada de esta manera. Como hombre en una posición privilegiada considero necesario hablar públicamente de ello. Debido a mi ignorancia, no me di cuenta mientras estaba ocurriendo en mi vida».

Pero que no fuese consciente en ese momento no quiere que le exima de una responsabilidad en el presente, como ha dicho: «quiero asumir la responsabilidad por mis propios errores así como el hecho de ser parte de un nuevo mundo que ayude y apoye. Me preocupo por el bienestar de las personas a las que quiero y a las que he querido. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor».

El post no solo ha sido aplaudido por más de 1.100.000 personas, también por su propia mujer y madre de sus dos hijos, la actriz Jessica Biel, que le ha escrito un cariñoso «te quiero».

Una ruptura muy criticada

Lo que ha desencadenado las críticas de los fans de Spears fue la ruptura de la pareja, en la que Britney quedó como la mala de la historia después de que Justin publicara una canción, ‘Cry me a river’, sobre una novia infiel que en el videoclip fue interpretada por una mujer muy parecida su ex.

Sobre Janet Jackson, los hechos se remontan a la Super Bowl del año 2004, en la que ambos protagonizaron uno de los shows más polémicos de la historia del evento deportivo. En cierto momento de la actuación, Justin Timberlake le ‘arrancó’ parte del vestuario, dejando a la vista uno de los pechos de la cantante. Tras este espectáculo, la hermana de Michael Jackson sufrió las críticas y el veto de la industria musical, mientras que él siguió siendo tan popular como siempre.