Kanye West afirma que Pete Davidson, pareja de Kim Kardashian, padece SIDA

Kanye West ha perdido la cabeza totalmente. Ahora sigue atacando a Pete Davidson para intentar volver con Kim Kardashian. Ello ha provocado que el cantante afirme ahora que Pete padece SIDA. Semejante niñería ha provocado que West incluso hable con amigos de Davidson que al escuchar semejante burrada no han dudado a la hora de reaccionar de forma negativa al respecto.

Además, ha compuesto una letra en la que indica que quiere patearle el trasero al Davidson. Está totalmente desesperado al comprobar que Kim no va a ceder y que parece estar muy feliz con un tipo divertido que se ha adaptado muy bien a ella.

Lo que no es de recibo es que un señor al que Kim ha ayudado tantas veces, se comporte así. Lo mejor es que Davidson tiene claro que debe pasarse por donde la esponja este tipo de movidas. Kim, por su parte, sigue en sus trece y no quiere saber nada de West.

Habrá que ver si esto no llega a las manos. West no tiene demasiada estabilidad mental por lo que todo puede suceder. Esperemos que no sea así, lógicamente, pero nadie sabe qué se le puede ocurrir a un tipo que merece estar en un psiquiátrico y, sobre todo, dejar en paz de una vez a un Kim que bastante tiene con haberle soportado durante demasiados años.

