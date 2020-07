Kanye West elimina un tuit en el que decía que quiso divorciarse de Kim Kardashian

La relación de Kanye West y Kim Krdashian pende de un hilo después de que el rapero acudiera a un acto con motivo de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Fue en este encuentro en el que nadie llevaba mascarilla y en el que no se respetaron las medidas de seguridad cuando reveló que él y su mujer se plantearon abortar durante el primer embarazo de la celebrity.

Kim Kardashian y Kanye West en el desfile de Virgil Abloh en París

Estas revelaciones tan íntimas han hecho que Kardashian estallara y que además la madre de esta, Kris Jenner, temiera por la integridad de su familia puesto que no se protegió de un posible contagio de coronavirus. En medio de toda esta trifulca familiar, Kanye West compartió un tuit en su cuenta oficial que poco más tarde eliminó y que decía así: «He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek Mill en Warldolf para hablar de las reformas en prisión».

Parece que su matrimonio está en la cuerda floja y lo que no se sabía es qué tiene que ver todo esto con Meek Mill, que también es rapero. Los dos se reunierons para hablar sobre la Cumbre inaugural de la Reforma de la Justicia Penal en Los Ángeles, y a West no le sentó nada bien este encuentro como ha dejado claro con su tuit. Ahora el foco está sobre Meek Mill, quien ha tenido una vida complicada puesto que su padre fue asesinado en un intento de robo y ha lidiado con varias condenas por diversos delitos. A su vez es conocido por su relación con Nicki Minaj, un romance que terminó bastante mal después de que Minaj dijera que él había abusado físicamente de ella.

Kim Kardashian y Kanye West en los VMA’s 2016

Pero este no ha sido el único tuit que ha eliminado en los últimos días, puesto que en otro decía: «Kim ha intentado volar a Wyoming para ver a un doctor y encerrarme como en la película Get Out, porque lloré cuando dije que ella quería abortar y yo quería salvar la vida de mi hija. Amo a mi esposa, mi familia debe vivir cerca de mí, eso ya no lo decide la NBC o el canal E!» o «Los niños West nunca saldrán en Playboy. Si me encierran como a Mandela, ya sabréis por qué. Pongo mi vida en manos de mi Dios para que la mamá de North nunca le ponga delante de la cámara de Playboy, lo dejo en manos de Dios… Estoy en mi rancho, venid a por mí«.

Puede que no haya vuelta atrás

Estas reacciones parece que tienen que ver con un brote de bipolaridad, puesto que ha dejado de tomar su medicación para poder ser más creativo durante su campaña. Kim Kardashian estaría muy preocupada por su salud y le habría pedido que se olvidara de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, no osbtante, y después de las últimas publicaciones, puede que no haya vuelta atrás y que su matrimonio esté completamente roto.