Kanye West en Twitter: «Kim Kardashian ha intentado encerrarme»

Kanye West ha comenzado su gira como candidato a presidente de Estados Unidos y, de momento, solo ha confirmado su inestabilidad mental. En su primera aparición, llevaba un chaleco antibalas e incluso anunció que le daría un millón de dólares a cada mujer que decidiera no abortar.

Como es lógico, Kim Kardashian sigue bastante preocupada por esta situación, aunque quizá nunca se esperó, ni nadie, que Kanye usara Twitter para subir el siguiente mensaje.

«Kim ha intentado traer a un médico para encerrarme. Si me encierran como a Mandela ya sabéis por qué. Kriss no juegues conmigo, ya no dejáis ni que mis hijos se acerquen y queréis encerrarme. Todo el mundo sabe que la película Get Out (en la que un hombre de raza negra se queda encerrado en una pesadilla) va sobre mí».

«Le doy mi vida a Dios por haber conseguido que la madre de North jamás hubiera hecho las fotos de Playboy. Ahora mismo estoy en casa, venid a por mí».

Posteriormente subió una captura de pantalla de un presunto mensaje de Kriss Jenner. «Ahora quieres hablar, ¿o quizá ignoras mis llamadas?». Kanye aclaró, tras este trastorno, que «Kim me quería llevar a Wyoming para encerrarme con un médico como en la película porque ayer lloré para salvarles la vida a mis hijas».

Kim por su parte tiene claro que la gira de presentaciones que va a protagonizar su marido pondrá en riesgo su salud mental ya que no se está tomando su medicación. Ya veremos cómo termina el matrimonio y si Kim consigue ser primera dama o no.

