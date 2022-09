Kanye West reconoce que su adicción al porno ha destrozado su relación familiar

Kanye West admitió tener una adicción a la pornografía y dijo que «destruyó» a su familia.

«No dejes que Kris te obligue a hacer de playboy como lo hizo [Kylie] y Kim», comenzaba su publicación de Instagram el jueves, dirigiéndose a Victoria Villarroel, la ex asistente de Kylie Jenner.

El resto fue una confirmación implícita de cómo West, que podría estar de gira y facturando, se he dejado llevar por los malos hábitos y por una mente en la que la estabilidad parece brillar por su total ausencia o presencia.

«Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción que Instagram promueve. No dejaré que le pase a Northy y Chicago», continuó. El rapero de «Donda» estaba hablando de Kris Jenner, quien representa a Kylie y a su ex esposa, Kim Kardashian, apoyando a sus hijas mientras filmaban para la revista Playboy en septiembre de 2019 y 2007, respectivamente.

También declaró: «Mis hijos van a Donda / No van a [su escuela] / Charlemagne the God [sic] y Kris / consiguen tus malditas palomitas de maíz». West, que comparte North, Saint, Psalm y Chicago con Kardashian, no estuvo de acuerdo anteriormente con que sus cuatro hijos fueran a su escuela, que también eligió.

En una segunda publicación, compartió una captura de pantalla de sus mensajes de texto donde una persona no identificada (presuntamente Kardashian) le pidió que «parara». «No, tenemos que hablar en persona, no tienes nada que decir sobre a qué escuela van los niños. ¿Por qué dices decir? ¿Por qué eres medio blanco?» respondió.

En medio de su conversación, ella le dijo que su mamá le estaba pidiendo que «deje de mencionar» su nombre. Desde 2019, West ha criticado públicamente a Kris por supuestamente intentar «encerrarlo». «Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien y esto me estresa muchísimo», aparentemente le rogó Kris, según Kardashian, a lo que él respondió: «Ustedes no tienen tanto tiempo. Mis hijos negros y a dónde van a la escuela».

Le dijo al magnate de SKIMS que «no harán videos de playboy y sexo» y que «diga a sus amigos de Clinton que vengan a buscarlo». «Estoy aquí», concluyó su mensaje. Pero ese no fue el final, ya que Ye procedió a criticar a las personas que creían que estaba «en espiral» debido a su diatriba.

«Cualquiera que diga que estoy en una espiral cuando expreso las verdades innegables es un borrego», escribió en otra publicación. «Obviamente estoy lidiando con guerras en los niveles más altos de control y discriminación según el nivel en el que estoy operando», dijo mientras se comparaba con un director de orquesta.

En marzo, West afirmó que su acuerdo de custodia con Kardashian era injusto después de criticarla por permitir que su hija mayor, North, tuviera su propia cuenta de TikTok. «Acabo de hablar por teléfono con Kim», dijo el diseñador de Yeezy en un video de Instagram en ese momento. «Le dije que dejara de antagonizarme con esto de TikTok. Dije: ‘Nunca más’. Soy su padre. Sé que no respetan a los padres y la idea de la familia y los medios intentan promover algo. Dije, no voy a permitir que mi hija sea utilizada por TikTok, por Disney. Tengo algo que decir».

Continuó: «Y cuando la gente dice: ‘Van a usar esto [contra] ti en el juzgado’, ni siquiera pude decir si fueron o no a [su escuela]. La mayoría de los hombres no lo hacen, no existe tal cosa con una custodia del 50-50 en la sociedad actual. Siempre se inclina hacia la mamá». Desvaríos varios del estrafalario cantante que no sabe por dónde salir. Esperemos que recapacite.

