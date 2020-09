Karelys Rodríguez: «Lo que pasó no es algo de lo que me sienta orgullosa. Mi error fue enamorarme de Cayetano Rivera»

Cansada de que hayan hablado mal de ella, de que le hayan acusado de montajista y de querer hacer daño, Karelys Rodríguez ha sido entrevistada en ‘Viva la vida’ para dejar claro cuál es su historia y qué relación le unió a Cayetano Rivera. Además, ha revelado que se incorpora como colaboradora a la parte de actualidad del programa en calidad de abogada, lo que sin duda habrá ayudado a decidirse a hablar. «Nos conocimos hace 8 años, no hemos estado 8 años juntos. No hemos hablado desde diciembre de 2019. Durante el confinamiento se ha intentado poner en contacto conmigo, pero ya no tengo ningún tipo de comunicación con él. Yo he visto a Cayetano durante muchos años. No te voy a dar detalles sobre cómo nos hemos visto. Nuestra relación no ha sido algo fácil, ha sido de idas y venidas. Quiero dejar esta historia atrás. No tengo miedo, voy a hablar de mí y lo que yo he vivido. Voy a contar mi historia», comentó la abogada en una introducción con Emma García.

Karelys Rodríguez en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Una vez sentada en plató ha ido contando los detalles que legalmente puede contar: «Nos presentaron amigos comunes. Nos caímos muy bien, teníamos mucha conexión. Tardamos un año en tener más contacto. Cuando le conocí no sabía si estaba soltero, luego me enteré de que no. Cuando tuvimos más contacto no estaba con nadie. No le voy a poner etiquetas a esto, tuvimos una relación especial. Era inocente, me hice ilusiones. Vives el momento y no piensas tanto las consecuencias. Luego él vuelve con esta persona y las circunstancias se dan como se dan. Me enteré de que luego tenía pareja. Estuvimos un tiempo sin hablar cuando volvió con su mujer. Por circunstancias al final me vi envuelta en algo. Si he estado viéndome con una persona, obviamente yo tenía sentimientos, ¿qué otro sentido tiene? Estaba enamorada. El hecho de que pensara y cuando reflexioné que no me llevaba a ningún lado y que no está bien, era algo que no estaba bien. Nos seguíamos viendo y esto ha sido intermitente. Es algo que ha venido de hace muchos años. No sé ni las fechas».

«Hay cosas que me guardo para mí porque no es necesario contarlas. Desde que le conocí me gustaba muchísimo, quizás me engañaba a mí misma. Yo pensaba que esto a mí no me hacía daño. Lo he pasado mal yo sola porque esto no lo hablaba con mis amigas. Cuando me doy cuenta de que lo estoy pasando mal quería acabar con esto, pero no podía. Cuando le veía era un momento de felicidad y de emoción. Cuando llegaba a mi casa me encontraba destruida y no podía apoyarme en nadie. La gente que lo sabía me decía que me olvidara de esto, que me estaba haciendo daño. Si yo me veo con alguien obviamente no soy yo sola. No sé si ha estado enamorado de mí, pero si yo he estado ahí también es por algo. Yo lo defino como una relación especial», añadió.

Karelys Rodríguez durante su entrevista en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Me sentía mal por la otra persona, no es algo de lo que me sienta orgullosa. No tenía que dar explicaciones, pero sé lo que está bien y lo que está mal y me sentía mal. Si he decidido explicarme ha sido porque se me ha atacado de muchísimas formas y decían que era todo culpa mía. No me siento orgullosa de muchas cosas, pero el error que he cometido fue enamorarme. No puedo borrar mi pasado. Me pusieron la etiqueta de buscafamosos o montajista. Tenía cuidado de que no se supiera. Me gustaría contar algunas cosas, pero por motivos legales no puedo. Desde que salieron las fotos he sentido miedo, además mi nombre es poco común, me dio pánico, me borré las redes sociales, borré mi rastro todo lo posible. Hablamos hasta diciembre, pero una vez pasa eso también me sentí aliviada porque me había quitado una carga. Hay mucha gente que no tenía ni idea», comentó también Karelys.

La historia de Karelys Rodríguez

«La relación se termina por las circunstancias. Si no hubiera salido estas fotos quizás a día de hoy estaría enganchada a esta historia porque no sabía cómo salir de ahí. Tenía sentimientos. He sufrido mucho con esta relación. He llorado más al final porque maduras y te das cuenta de las consecuencias de las cosas que haces. De lo que más me machaco yo es haber permitido estar en algo así, es poco amor propio porque no te estás valorando a ti misma. Me siento mal por las consecuencias por otra persona. No es mi intención hacer daño. Si yo quisiera hacer daño podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque yo no soy así. No es una guerra con una tercera persona. Al final tengo que pensar en mí y que se me ha puesto una etiqueta de esta chica que le conoce de dos días, es una trepa que le monta aquí esto para hacerse famosa. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No quiero borrar todo lo que pasó. Tomé la decisión de vivirlo. Nunca he tenido ganas de contárselo a la otra persona, no tengo nada de lo que hablar con esa persona», aseguró la abogada.

Karelys Rodríguez habla de su historia | Foto: Telecinco.es

«Esta historia la viví con ilusión, quizás he sido un poco inocente y siempre te haces ilusiones. Sí me había creado expectativas, cuando estás enamorada y tienes sentimientos te creas ilusiones. Con esto me habéis ofrecido la oportunidad de estar aquí como colaboradora y aportar mi granito de arena en algo a lo que me dedico. Lo cuento ahora porque en su momento me aterroricé, no quería decir nada. Decidí no contar la historia, me daba miedo. Tomé mi decisión. Luego ya me enfrento a que todo se vuelve en mi contra, se me deja como la mala. Mi nombre está ahí en internet. No siento rabia ni despecho. Si lo hago es porque si tengo que pasar por contar algo de mi vida privada lo voy a hacer porque tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en mí, que es lo que no he hecho», finalizó en su entrevista a Emma García.