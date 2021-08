Karol G y Anuel AA se echan de menos y no lo esconden… ¿Posible reconciliación?

Karol G y Anuel AA se echan de menos y no lo...

La dolorosa ruptura de Anuel AA y Karol G

>A través de las redes sociales, Anuel AA y Karol G confirmaron lo que sus seguidores venían sospechando cuatro meses: Su idílica relación había llegado a su fin. Todos especularon sobre posibles infidelidades o marketing por parte de ambos para lanzar aún más sus carreras, pero ellos dieron las respectivas explicaciones en Instagram.

Ella escribió: «Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas». La artista confesaba lo duro que era hablar de cómo estaba y la dolorosa ruptura con Anuel. La cantante quiso dejar en claro que su noviazgo no se trató de una estrategia publicitaria para crecer su carreras, sino que fue algo real. «Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace 3 años que todo comenzó» escribió en Instagram.

Karol G concluía así su mensaje: «El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es INFINITA.»

Entretanto, Anuel AA hacía un directo en la misma red social. Ante las constantes preguntas de los seguidores, el cantante respondía que ya no estaban juntos y que estaban bien, que no tienen una «mala relación». «Obviamente, yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también», así acabó el artista de disipar los rumores.

Siguiente: Anuel AA pide a Karol que vuelva con él en medio de un concierto