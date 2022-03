Kate Middleton no olvidará cómo le trató Meghan Markle en la entrevista de la discordia

Según la autora real y editora en jefe de Majesty Magazine, Ingrid Seward, las dos mujeres serán cordiales, aunque es posible que Kate nunca olvide cómo la trataron

Según la autora real y editora en jefe de Majesty Magazine, Ingrid Seward, las dos mujeres serán cordiales, aunque es posible que Kate nunca olvide cómo la trataron. La antedicha le comentaba al Daily Mirror: «La duquesa de Cambridge será cordial con Meghan. Seguramente será fotografiada besándola o abrazándola. Ella tiene que hacerlo, eso es parte de su trabajo. Sus sentimientos privados tienen que seguir siendo solo eso».

«Kate no olvidará, sin embargo, cómo lel trató Meghan. Pero ella sabe que no tiene sentido prolongar una disputa que tiene la oportunidad de ser reparada. El Platinum Jubilee es solo esa oportunidad. Si es necesario, Kate también intentará ser la pacificadora entre William y su hermano Harry. Ser miembro de la realeza tiene que ver con las apariencias, no con los sentimientos privados. Siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Es lo que la Reina ha pasado 70 años perfeccionando y espera que su familia haga lo mismo».

E. Ingrid, la autora de Prince Philip Revealed: A Man of his Century, cree que, aunque personas como la Reina y el Príncipe Carlos nunca olvidarán la entrevista, saben que «no hay nada que ganar» si los excluyen del Jubileo. celebraciones

«Cuando la princesa Diana criticó a su esposo y su familia en su entrevista a Panorama, fue el final no solo de su matrimonio sino de cualquier tipo de relación honesta con la familia de su esposo. Sospecho que el duque y la duquesa de Sussex están pasando por una situación similar. Su explosiva entrevista con Oprah nunca será olvidada. Tampoco lo harán las palabras del comunicado del Palacio de Buckingham en nombre de la Reina ‘Los recuerdos pueden variar’. La crítica pública de Harry a su padre. Su insistencia en priorizar su propia salud mental por encima de todo».

«Su persistencia en declarar que el mundo real en el que nació es ‘tóxico’ no hace que el duque y la duquesa de Sussex se hagan querer por la familia real. Pero la Reina sabe mejor que nadie que no se gana nada con la hostilidad abierta. Siempre está dispuesta a perdonar, si no a olvidar. El príncipe Carlos es el mismo. Tienen pocas opciones si alguna vez quieren volver a ver a Harry, lo cual por supuesto que quieren. Harry necesita que Meghan sea incluida y lo será, independientemente de lo que la familia sienta por ella en privado. Tanto la Reina como Carlos quieren ver a sus nietos y bisnietos. No se gana nada con excluirlos y, por supuesto, serán invitados a las celebraciones del Jubileo de Platino. Pueden ser invitados, no participantes reales. Pero ellos estarán allí». Esperamos tus comentarios al respecto de esta noticia.

Casa Real Curiosidades #Kate-Middleton #Meghan Markle