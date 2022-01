Kate Middleton, su metamorfosis en 20 looks para el recuerdo

Acaba de cumplir cuarenta años y no solo es uno de los miembros más destacados de la familia real, sino que, además, se ha convertido en un icono de estilo a nivel mundial. Kate Middleton ha conseguido a lo largo de los últimos años posicionarse como una de las mujeres más elegantes y admiradas del mundo, gracias a su estilo que se encuentra a medio camino entre lo clásico y las tendencias, con una elegancia innata gracias a la cual siempre destaca en cada una de sus apariciones públicas o en las imágenes de las salidas privadas que en ocasiones se filtran.

La Duquesa ha hecho de la naturalidad su bandera. Kate Middleton huye, la mayoría de las ocasiones, de los looks recargados y prefiere outfits sencillos, con estampados discretos o colores lisos. Una premisa en la que parece seguir claramente la estela de la Reina Isabel, que siempre opta por diseños en esta línea, en especial por colores llamativos, con el objetivo de que sea fácil localizarla entre la multitud -aunque ahora esto haya pasado a un segundo plano-.

Sin embargo, a pesar de que ahora es uno de los referentes de estilo del ámbito de la realeza, no siempre ha sido así. La esposa del príncipe Guillermo ha experimentado una importante evolución a lo largo de estos años. En su primera etapa como novia del hijo mayor de Diana de Gales y siendo ya su prometida poco después, las faldas y vestidos por encima de la rodilla eran una constante en su armario. Algo que, incluso en alguna ocasión pudo jugarle una mala pasada -recordemos aquel momento en el que el viento intentó levantar su vestido de color amarillo en un viaje oficial-. No obstante y, tras un leve ‘toque de atención’ por parte de Su Majestad -según se comenta-, la Duquesa decidió alargar el bajo de sus atuendos. De la misma manera, los pantalones apenas tienen cabida en su armario, prueba clara de la influencia de la Reina, a la que esta prenda no le gusta en demasía, salvo para momentos muy puntuales.

Más allá de estas cuestiones, donde Kate Middleton destaca especialmente es el los looks de noche. Vestidos de gala de corte clásico y aire romántico que habitualmente pertenecen a marcas como Jenny Packham o Alexander McQueen -firma responsable de su modelo de boda- y que resaltan toda su elegancia. Marcas ambas que conviven con otras como las del grupo Inditex -Zara y Massimo Dutti especialmente-, de las que es toda una fanática. De la misma manera, la esposa del príncipe Guillermo ha encontrado en el estilo lady la horma de su zapato, siempre con conjuntos que no llaman la atención pero que la sitúan en las listas de las mejor vestidas. Descubre en nuestra galería algunos de sus outfits más espectaculares y que en más de una ocasión han