Kate Winslet: «a las mujeres de mediana edad se nos trata mal»

Kate Winslet opina que a las mujeres de mediana edad se les trata mal por diversos motivos. Lee sus declaraciones a The Guardian.

«La discusión sobre mi aspecto en Mare of Easttown me dejó alucinada. La gente preguntaba: ‘¿Aumentó de peso? ¿No se veía desaliñada? ¿No fue valiente de su parte?’ Pero, ¿por qué debería ser valiente? Supongo que porque no es así como se representan las actrices principales. Tal vez Mare sea el punto de inflexión, y vamos a dejar de escudriñar tanto a las mujeres en la pantalla. Siempre decíamos en el set: ‘Eso es demasiado TV’. Mantenlo real. Constantemente frotaba Marmite (nota del editor: salsa parecida a Bovril) en las rodillas de mis jeans o raspaba mis zapatillas con un estropajo. No puedes simplemente hacer que una cosa se sienta real: tiene que ser todo».

Respecto a su edad comenta que «durante mucho tiempo, las mujeres de mediana edad han sido maltratadas, despreciadas y subestimadas en la comunidad del cine y la televisión, y ahora eso está cambiando. Mira las actrices que ganaron los Emmy. Ninguna de nosotras tenía 20 años de ninguna manera, ¡y eso es genial! Me siento mucho más genial como una actriz de cuarenta y tantos de lo que jamás imaginé».

De su futuro indica que «no sé si volveré a interpretar a Mare. Pero si tuviéramos que hacer una segunda temporada, seguramente estas atrocidades que han existido en la fuerza policial aquí y en Estados Unidos encontrarán su camino en las historias que contamos. No puedes fingir que estas cosas no han sucedido. Es horrible, ¿no? No puedo encontrar las palabras porque todos nos sentimos tan traicionados e impotentes. Tenemos que convertir este momento en algo significativo. Tenemos que usar nuestras voces en nombre de las personas que no la tienen. Eso me importa ahora de una manera que ni siquiera se me había pasado por la cabeza cuando tenía 20 años».

Ver a Leo DiCaprio por primera vez en tres años le provocó la siguiente reacción «no podía dejar de llorar. ¡Lo conozco desde hace la mitad de mi vida! No es que me haya encontrado en Nueva York o que él haya estado en Londres y haya tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponerse al día. No hemos podido salir de nuestros países. Como tantas amistades a nivel mundial, nos hemos extrañado debido a Covid. Es mi amigo, mi amigo muy cercano. Estamos unidos de por vida». Esperamos tus comentarios al respecto de sus declaraciones.

