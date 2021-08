Kate y Guillermo, vacaciones familiares en el refugio de Carlos y Diana | Casa Real británica

Días de descanso para los duques de Cambridge. Si hasta hace unos años lo habitual era que el príncipe Guillermo, Kate Middleton y su familia aprovecharan las vacaciones -en cualquier momento del año- para escaparse a lugares exóticos como la paradisíaca isla de Mustique, ahora parece que le han cogido el gusto a lo local.

El pasado año debido a las restricciones a consecuencia del coronavirus, los Cambridge y sus hijos ya prefirieron quedarse dentro de las fronteras del Reino Unido y este año, aunque poco a poco se van reduciendo las restricciones y ampliando las posibilidades, la familia se ha decantado por ser un poco cauta y prudente. Tal como ha trascendido gracias a la revista Hello!, Kate y Guillermo han pasado unos días de descanso en las islas Sorlingas, ubicadas frente a la costa de Cornualles.

Un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia que para los británicos son como una suerte de islas Canarias. La zona pertenece al ducado de Cornualles, que en estos momentos lo ostenta el príncipe Carlos -aunque en el futuro heredará Guillermo- y han sido muchas las ocasiones en las que la familia real las ha visitado. Por ejemplo, en los años ochenta, el príncipe de Gales pasó unos días allí junto a Diana y sus hijos y la familia se dejó fotografiar durante la estancia. Sin embargo, aunque Guillermo haya elegido la zona para sus vacaciones privadas, no hay imágenes oficiales de su visita y, por ahora, tampoco han trascendido más detalles de la misma.

El pasado año, los duques de Cambridge y sus hijos se alejaron en Dolphin House, una casa de granito con vistas al mar en la que también se hospedó Diana durante su visita. No es de extrañar que la familia haya escogido el mismo lugar para este año, aunque es un detalle que, por ahora no se ha confirmado.

En la isla de Tresco, Kate y Guillermo aprovechan para desconectar de sus obligaciones oficiales y del ritmo que mantienen mientras están en Londres. La familia disfruta de paseos por el campo, baños en el mar, juegos divertidos e incluso carreras en bicicleta, ya que todos ellos son muy competitivos. El clima de la zona es algo más caluroso que en Londres, pero por las noches suele refrescar.

Dadas las actuales circunstancias, parece que los Cambridge están haciendo de las Sorlingas su destino vacacional predilecto, pero no son ellos los únicos que disfrutan de los encantos que ofrece este entorno. Personalidades británicas como los exprimeros ministros David Cameron y Harold Wilson, la actriz Kate Winslet, el guitarrista de The Who, Pete Townshend, o el actor Jason Momoa también escogen alguna isla de este archipiélago para pasar unos días de relax de vez en cuando.

Se espera también que Kate y Guillermo se acerquen hasta Escocia en algún momento a lo largo de las próximas semanas para acompañar a la reina Isabel en Balmoral, ya que este es el primer verano de la monarca tras la muerte del príncipe Felipe.