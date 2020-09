‘Keeping Up With The Kardashians’ llega a su fin: Kim Kardashian anuncia que la temporada 20 será la última

‘Keeping Up With The Kardashians’ llega a su fin: Kim Kardashian anuncia...

El 14 de octubre de 2007 se emitía en E! El primer capítulo del ‘Keeping Up With The Kardashians’, un reality show que narraría la vida de la familia Kardashian-Jenner, por aquel entonces conocidas por ser hijas del abogado Rob Kardashian, defensor de O.J. Simpson, y por un vídeo pornográfico filtrado de Kim Kardashian. Tras 14 años, 20 temporadas y más de 300 episodios, lo que se acabó convirtiendo en un documental de realidad llegará a su fin tras la emisión de las temporadas 19 –que empieza a emitirse este mismo mes de septiembre de 2020- y la temporada 20, que verá la luz en 2021.

A través de un comunicado fue Kim Kardashian, cuya polémica fama echó a andar este programa, la que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: «A nuestros queridos fans: es un gran pesar decir adiós a ‘Keeping Up With The Kardashians‘», unas primeras palabras que auguran la peor de las noticas para sus fans: «Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas spin-off, hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos a todos los que nos habéis visto durante todos estos años –durante los buenos momentos y los malos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones y niños. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos que hemos conocido por el camino».

Agradeciendo también la participación de todas aquellas personas e incluso negocios que formaron parte de la historia grabada de la familia, la empresaria anuncia que «nuestra última temporada se emitirá a principios de 2021«. Tras ello, el agradecimiento a lo que ‘KUWTK’ supuso realmente para todas ellas cuando todavía no se habían convertido en la familia más rica de los Estados Unidos e, incluso, de mundo: «Este programa nos ha hechos quienes somos y siempre estaré en deuda con todos los que han jugado un rol moldeando nuestras carreras y cambiando nuestras vidas«.

Un sinfín de spin-offs gracias a ‘KUWTK’

Pero ‘Keeping Up With The Kardashians’ no solo fue un reality con más de 300 capítulos en emisión, de él también nacieron otros muchos spin-off narrando aventuras e incluso vidas de otros personajes. En 2009 se emitió ‘Kourtney an Khloé Take Miami‘, una miniserie en la que se narra la apertura de la primera tienda DASH en Miami. En 2014 se emiten otros dos: ‘Kourtney and Khloé Take The Hamptons‘ y ‘Kourtney and Kim Take New York‘. Tiempo después Khloé protagonizaba otro con su por aquel entonces marido, Lamar Odom, ‘Khloé & Lamar‘.En 2016 el único hijo Kardashian, Rob, también tuvo su propio programa junto a su por aquel entonces pareja, Black Chyna, titulado ‘Rob & Chyna‘. En 2017 Kylie Jenner, la hermana más pequeña pero de notable fama, se separaba del reality familiar para tener un propio sobre su vida, ‘Life Of Kylie‘.

Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian y Kylie Jenner celebrando Nochebuena 2019

Pero no solo los personajes principales del reality se convirtieron en estrellas de su propio programa, algunos otros también tuvieron su oportunidad gracias a sus pequeños cameos y relaciones con las hermanas Kardashian-Jenner. En 2015 ve la luz ‘I am Cait‘, el programa que narraría la vida de Bruce Jenner, exmarido de Kris Jenner, tras convertirse en Caitlyn Jenner. Scott Disick, exmarido de Kourtney Kardashian y personaje recurrente todavía en el reality original, tiene su propio programa desde 2019 titulado ‘Flip It Like Disick‘ en el que muestra como es su trabajo como remodela casa de lujo en Los Ángeles. Incluso varias empleada de las tiendas DASH, entre ellas las grandes amigas de Khloé Kardashian, Malika y Kadhijah Haqq, tuvieron su propio programa bajo el nombre de ‘DASH Dolls‘.