Kendall Jenner reacciona a su fotografía viral photoshopeada con el cartel de ‘Black Lives Matter’

Cuando comenzaron las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un Policía todas las miradas se volvieron hacia las grandes celebridades que viven en el país para que aprovechasen su altavoz mediático y ayudasen a la causa. Y si hay alguien que mueva masas en América del Norte esas son las hermanas Kardashian-Jenner que, entre las 6, suman más de 690 millones de seguidores de Instagram.

Pero hubo una de ellas si que ha tenido que utilizar su gran poder de masas para desmentir una imagen suya que se hizo viran en cuestión de días. Y no precisamente por algo bueno. Una página de Facebook llamada ’20K’ compartía días atrás una fotografía de Kendall Jenner en una pista al lado de un coche y rodeada de amigos. La modelo salía luciendo una mascarilla negra y con los brazos en alto sujetando (supuestamente) un cartel en el que se puede leer ‘BLACK LIVES MATTER’.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20

? Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020