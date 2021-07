Kike Calleja denuncia el «show barato» de Rosa Benito

Kike Calleja perdió ayer los papeles. Si bien los presuntos comentarios racistas de Rosa Benito son inaceptables, tildar de show su monólogo es repugnante.

Kike Calleja perdió ayer los papeles. Si bien los presuntos comentarios racistas de Rosa Benito son inaceptables, tildar de show su monólogo es repugnante. Decía Rosa, con razón, que Rosario Mohedano tiene todo el derecho del mundo a trabajar y a triunfar en lo suyo.

Indicaba, y hay imágenes, que cuando se hizo la fotografía a tamaño natural de Rosario muchos la pisotearon para burlarse de ella. Uno de ellos fue Kiko Calleja, que se desplazó a Membrillo para cubrir la actuación de Rosario.

«Yo recuerdo a ese Kike Callejas (sic) que si me oyeran lo que he dicho de ese personaje me meterían en la cárcel con José Luis Moreno» decía Rosa. Calleja, venido arriba y sin razón, respondía que «no me voy a poner a tu altura, me considero con educación porque estoy formado (nota del editor: ¿Y Geles? Bien, gracias). Ponte a la altura de tus compañeros y en lugar de montar un show barato, lleva noticias y no estés calentando la silla».

Rosa se equivocó al comentar de Raquel Abad, otrora concursante de Gran Hermano, que «me gustaría saber qué pasado ha tenido esta chica, a lo mejor no es de aquí, es de fuera, como dice que es de color, a lo mejor esa es la oscuridad que tiene interiormente». Kike confirmaba que Raquel es de origen guineano y que por ser mulata no es menos que nadie.

Al menos tuvo la elegancia de desearle a Rosa que todos los malos deseos contra él se convirtieran en amor y felicidad para ella. Ya veremos cómo sigue esta trama. Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #Kike Calleja #rosa-benito