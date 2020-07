Kiko Hernández a Anabel Pantoja: «es sucio lo que estáis haciendo con Isa Pantoja»

Kiko Hernández decidía ayer reaccionar ante los duros ataques de Anabel Pantoja a su prima Isa por sus recientes críticas.

Kiko Hernández decidía ayer reaccionar ante los duros ataques de Anabel Pantoja a su prima Isa por sus recientes críticas. El presentador no dudó en indicarle a la antedicha, tras comentar Anabel que lo de Isa era algo sucio, que «sucio lo que estáis haciendo y mercadeando».

«Suciedad es todo lo que le habéis hecho a esta chavala. No hables de suciedad porque la familia Pantoja, como hablemos de suciedad, empezamos a poner las lavadoras».

Muy en su estilo, esta vez sin borrachera, la joven contestaba que «¡Vete a tomar viento fresco! Me ha parecido tan sucio… Yo no he dicho nada y está metiendo una tal mierda entre mi prima y yo… Yo no me meto con tu familia. ¡Que me dejes en paz, que mi familia no se ha metido en nada! ¡Que no llames sucia! No me llames sucia, ni a mí ni a mi familia. Para hablar de nosotros te lavas la boca, que gracias a mi familia comes tú mucho. ¡Que te vayas a tomar viento!».

Hernández contestaba que le parecía de mala educación lo que había hecho Anabel. Tras regresar al plató, porque de lo contrario no cobraría, Hernández le recordaba que le pagaban para algo. «¡Estoy cansada de que nos trates como si fuéramos zánganos! Estoy tan tranquila y me dice ahora que si no hablo». Pues eso, igual la pueden mandar a una playa a que se haga fotos que esto sí que es un trabajo durísimo a la altura de sus aptitudes laborales. Para olvidar.

Curiosidades Televisión #anabel pantoja #Isa Pantoja #Kiko-Hernández