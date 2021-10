Kiko Hernández deja Sálvame por salud mental y no se sabe cuando volverá

Kiko Hernández ha recurrido a los medicamentos para ahogar la pena

>«Era como una madre para mi», comenzaba así su alegato Hernández. «Yo quedé el lunes para verla y de repente murió», hecho que nadie se esperaba, ya que ha sido todo un proceso muy rápido. Entonces el colaborador se empezaba a derrumbar y comentaba: «Yo es que llevo un año ya… que ya no puedo más. Se me junta un duelo con otro y llega un momento que revientas». Confesando que incluso ha tenido que recurrir a las pastillas para ahogar su dolor: «Yo no soy de tomar muchas pastillas, el lunes me tomé unos cuantos Lexatines porque no sabía donde estaba si en el hospital o en el tanatorio… No sabía a quien había saludado, se que salude a Kiko y creí haberte visto a ti Jorge. Se me fue la cabeza».

Siguiente: El colaborador pide en directo que le den un descanso