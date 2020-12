Kiko Hernández: El colaborador de ‘Sálvame’ aparece en silla de ruedas y enciende las alarmas

No podrá decir Kiko Hernández que va a despedir el 2020 con buen pie y es que ni tan siquiera tiene verticalidad. El colaborador ha dejado a todos con la boca abierta, incluida a su compañera Carlota Corredera, al aparecer en el plató de ‘Sálvame’ caminando en una silla de ruedas. No era ningún atrezzo ni numerito del programa, era tan real como que no podía ni andar. La presentadora se extrañó de verlo porque pensó que iba a estar reposando en casa: «¿Me decís qué hace el abuelo de Kiko Hernández en el plató?».

El director del programa, David Valldeperas, le contaba a Carlota que él había tenido parte de culpa. Resulta que Kiko le llamó para pedirse no asistir a trabajar, aquejado de un fuerte dolor en la espalda, pero su superior no se imaginaba la gravedad y le hizo ver que su presencia era fundamental para comentar algunos asuntos de actualidad en el programa: «Me llama ayer a las 11.30 de la mañana. Me dijo que se encontraba fatal… Yo pensé que era día 29 de diciembre, pensé que tenía que dejar de hacer sus cositas, pensé que quería que le diera el día libre. Hace muchos años que nos conocemos… Le dije que lo necesitaba esa tarde por una serie de temas. Me dijo que haría un esfuerzo y que lo intentaba. Le vi la cara y pensé para mis adentros que sí que estaba mal. Estaba mal y hoy ha vuelto». No obstante, al final le ha acabado elogiando al verle de esa guisa: «Tenemos que agradecerle el esfuerzo que hizo ayer y que ha hecho hoy».

«Esto es por la artritis psoriásica que me da por la lumbalgia», explicaba Kiko Hernández. Los expertos médicos definen esta dolencia como «una forma de artritis que afecta a algunas personas que tienen psoriasis, una afección que presenta manchas rojas en la piel cubiertas con escamas plateadas». El fuerte dolor lumbar que siente le hace que no pueda incorporarse: «A mí sentado no me duele nada, pero si me levanto, veo a San Pedro».

Tras la preocupación inicial llegaban las bromas. El programa le puso un fisioterapeuta en directo para que le masajeara la espalda y calmara sus dolores. La más sarcástica fue Mila Ximénez, que no pudo evitar la risa: «Kiko tiene una lumbalgia y le traéis un fisioterapeuta? ¿Y a mí qué me vais a traer?¿Una UCI?», dijo haciendo estallar en carcajadas a todo el equipo de ‘Sálvame’. No se podrá decir que la buena de Mila no se toma con humor la lucha contra su enfermedad.

Haciendo gala de su carácter ácido y tras recibir asistencia del fisio, Kiko Hernández volvió a meterse en faena para opinar de todos los temas de debate de la tarde que se cocían en ‘Sálvame’: el radical cambio de imagen de Antonio David Flores, los últimos pasos de Kiko Rivera o el ingreso de urgencia de Anabel Pantoja para tratar unos problemas intestinales.

Recientemente le veíamos terriblemente enfadado en directo cuando veía a Gloria Camila Ortega pasear a su perro sin mascarilla: «Me encantaría vivir en el país donde vive Gloria Camila en el que puede ir sin mascarilla. Ah no, que es vecina mía», bromeaba. Y es que Kiko Hernández no puede con quienes no respetan las normas.