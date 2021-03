Kiko Hernández entona el mea culpa tras escuchar a Rocío Carrasco

Kiko Hernández ha decidido cambiar de opinión sobre Rocío Carrasco tras escuchar su estremecedor relato.

Kiko Hernández ha decidido cambiar de opinión sobre Rocío Carrasco tras escuchar su estremecedor relato. En los episodios de ayer, Carrasco comentaba cómo fue su segundo embarazo y todo lo que sufrió al lado del padre de sus hijos. Hernández no pudo callarse al respecto.

«Sabía que lo iba a pasar mal, pero me ha parecido todo muy desagradable. Escuchando el trato que le daba Antonio David a Rocío me dan ganas hasta de vomitar, se me ha puesto mal cuerpo».

«Yo creo que esta mujer ha sufrido un maltrato de manual, el que no lo quiera ver allá él con su conciencia y sus limitaciones porque no cabe ninguna duda de lo que ha sufrido esta mujer y tengo que decir que me alegro de no ser compañero de Antonio David Flores, me alegro no sabes cuánto y no sabes cómo, sería incapaz de pisar un plató de televisión donde esté él, incapaz».

«Le pido disculpas a Rocío Carrasco por haber hablado de ella como madre, sus hijos ahora no lo ven porque están llenos de veneno, pero cuando pase el tiempo van a ver el amor con el que habla su madre de ellos».

Chori, un fotógrafo amigo de Rocío y Antonio David, también comentaba una agresión sufrida por la antedicha. Carrasco aclaró que su tío Amador se encargó de indicarle a un fotógrafo dónde iba a pasar la luna de miel para trincar la exclusiva correspondiente.

Al final, la que, hasta hace 15 días, era la mala de la película parece tener razones suficientes para que los que llevan cobrando un cuarto de siglo estén buscando una buena madriguera para esconderse de por vida. Nos queda una curiosidad. ¿Por qué Antonio David va a denunciar, según sus términos, a «el cerebro pensante» del documental, pero no a Rocío Carrasco a pesar de tener varias sentencias favorables? Y otra más, ¿Jorge Javier Vázquez no presenta el programa porque está de vacaciones, por su falta de imparcialidad o porque ha sido apartado del formato? Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #Kiko-Hernández #Rocío-Carrasco