Kiko Hernández es demandado por acoso telefónico

Kiko Hernández ha sido demandado por acoso telefónico por parte de Liberto López de la Franca. Te contamos todos los detalles al respecto.

Kiko Hernández ha sido demandado por acoso telefónico por parte de Liberto López de la Franca. Te contamos todos los detalles al respecto. El demandante ha comentado a nuestros compañeros de El Español que demandó a Hernández por intromisión al derecho al honor hace unos años. Solicitaba 300 000 euros en su petición.

El juez dictó sentencia en su contra, pero él recurrió. El recurso sigue adelante, pero en estos días Hernández habría contactado con él vía WhatsApp indicándole que ahora tendrá que pagar las costas. Semejantes comentarios son motivos suficientes como para demandar al colaborador.

El pasado 11 de octubre en Ciudad Real se presentaba la demanda correspondiente. López de la Franca alega que «al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto este señor (enviarle mensajes), yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo».

Así las cosas, todo parece indicar que será el juez quien tenga que decidir sobre el tema. De aprobarse la solicitud de orden de alejamiento seria un nuevo varapalo judicial para Hernández. Estamos convencidos de que nada de esto se comentará en Sálvame, pero siempre es bueno conocer los entresijos y la forma de actuar de los que critican tanto a otros. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Kiko-Hernández #Liberto López de la Franca