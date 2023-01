Kiko Hernández hace caja con el polígrafo destrozando a Gustavo González

La multa de 200 000 euros contra Sálvame por acoso a Juls Janeiro y los posibles 300 000 que deberán pagar a Liberto López de la Franca provocan que Kiko hable

La multa de 200 000 euros contra Sálvame por acoso a Juls Janeiro y los posibles 300 000 que deberá pagar a Liberto López de la Franca provocan que Kiko hable. Las recientes críticas a Gloria Camila terminaron con un Kiko contra las cuerdas al recordarle la antedicha que llegó a inventarse un cáncer de páncreas para ganar dinero.

Ahora, el tema de Gustavo, conductor de María Teresa Campos, le ha venido bastante bien para volver al ojo del huracán. Todos negaban su información, pero él se ha mantenido en sus trece y ha demostrado que no mentía.

Comentaba ayer que Belén Rodríguez es otra de las que ha traicionado a la familia Campos antes de meterse en harina. Al parecer, Gustavo le indicó que lleva un año sin cobrar, algo que Carmen Borrego negó, y Kiko añadía que «un tío que tiene la cara de decir que Campos no le paga la nómina, si además es mentira, es de ser un auténtico sinvergüenza. Pero es que, además, no solo dijo que no le pagó la nómina, si no que hay un momento en el que no puede pagar recibos, dicho por Gustavo, y le tiene que dejar 20 000 euros».

A Borrego le recordaba Hernández una anécdota ocurrida el pasado 10 de septiembre en una comida. Comentaba también que «en el chat que tenemos mandan fotos de ella y su marido y el descoj*** es brutal. Y te lo puedo enseñar». Como bien le dijo Carmen, si él se ríe también es porque está en el ajo a lo que Hernández respondió que «la diferencia es que yo no estoy en nómina. Yo me puedo reír en la intimidad de quién me salga de los cojo***. Este tío se ríe de ti».

Lo que está claro es que hay grabaciones y que pueden salir en algún momento. Habrá que ver si estas confirmaciones no terminan con Gustavo en la calle y sentándose para cobrar. Cosas más extrañas se han visto.

Curiosidades Televisión #Gustavo González (conductor de María Teresa Campos) #Kiko-Hernández