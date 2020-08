Kiko Hernández: «Miguel Bosé estuvo muy pesado conmigo»

Al contrario que hace cuando pierde una demanda, Hernández hablaba ayer de lo pesado que fue Miguel Bosé cuando le conoció.

Al contrario que hace cuando pierde una demanda, Hernández hablaba ayer de lo pesado que fue Miguel Bosé cuando le conoció. Hormigas Blancas se ha convertido ya en una especie de Cachitos de hierro y cromo, pero con la intención de alabar, o masacrar, al protagonista de cada edición.

A Bosé se le añade que está en contra del actual gobierno socialista, quién lo ha visto y quién lo ve, por lo que dado que Telecinco, propiedad de un señor que jamás se caracterizó por su progresía, ha trincado 5 millones de euros de todos los contribuyentes por convertirse en el No-Do de Sánchez, estaba claro que Bosé iba a ser descuartizado.

Lo que nadie se esperaba es que Kiko Hernández terminase afirmando que Bosé estuvo muy pesado la noche que le conoció. María Patiño, que últimamente recuerda más a la rana Gustavo por sus informaciones que a la periodista que dice ser, afirmaba que «Fue hace quince años, en un concierto de ‘El canto del loco’. Kiko estaba en un reservado y Bosé no podía dejar de mirarle. Afirmo que te tiró los tejos».

El interesado decía que «Al principio todo bien pero yo me quería desvincular. Lydia estaba hablando con Miguel y él era todo el rato ‘Kiko, Kiko, Kiko’. Y ya me conocéis, a mí me gusta andar libre. Cuando no lo conseguía, empezó a preguntar a Marta ¿y tu amigo Kiko? ¿Es de Madrid?».

«Empezó con preguntas muy personales. Que si estaba soltero, que si vivía en Madrid… No estuve tentado de irme con él». Pues eso mismo, lo justito para no ser demandado y de sobra para dar juego durante unos días. Por suerte, Bosé no entrará al trapo, aunque debería para confirmarle al personal cómo es, en realidad, uno de los jefes de la banda.

