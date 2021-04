Kiko Hernández: «Omar Sánchez quería hacerse famoso, dudo de sus intenciones»

Omar Sánchez está empezando a mostrar la patita por debajo de la puerta, que diría el cuento. Kiko Hernández tiene claro que no es trigo limpio.

Omar Sánchez está empezando a mostrar la patita por debajo de la puerta, que diría el cuento. Kiko Hernández tiene claro que no es trigo limpio. La famosa frase «los ojos son solteros» puede ser una excusa perfecta en algunos casos, pero no en el que nos ocupa.

Omar ha repasado el físico de Melyssa Pinto con la vista, pero no el de otras concursantes lo que denota más que un simple interés. El acercamiento entre ambos es un hecho que podría ir más allá del concurso.

Hernández aclaraba que «sabía que esa relación no estaba muy bien. Su sueño era hacerse famoso e ir a ‘Supervivientes’ y ahora lo ha conseguido. No dudo que estuvieran enamorados, dudo de sus intenciones».

Anabel respondía que «Lo que tenga que pasar que pase. Yo estoy segura de él. Lo que ha dicho… ha dicho la verdad. Está rallado porque no me ve desde hace tres semanas. Porque allí se le da muchas vueltas al coco y no sabe lo que estoy haciendo aquí. ¡Pero es que yo estoy aquí esperándole! ¡Cuando se ha ido me he enamorado tres veces más de él!».

«Yo sé que Kiko Hernández me tiene mucho cariño y sé no querría nunca que yo tuviera al lado a alguien malo, que me hiciera daño y que estuviera por interés. Entonces, hace tres años hubiera intentado derrumbar todo. Él sabe, y lo sabe por terceras personas, que El Negro no es mala persona, que ha ido a trabajar y a currarse ese concurso y a intentar ganarlo. No tiene nada de interés» añadía.

Hernández seguía indicando que la pareja romperá y que Omar y Melyssa terminarán como pareja. Todo dependerá de lo que suceda. Esperamos tu opinión al respecto.

