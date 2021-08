Kiko Hernández y Carmen Borrego del odio más visceral al amor más pasional: «Te quiero, Free potota»

El principio del fin

>Kiko, cuando se enteró que tenía que trabajar con su tan odiada ‘potota’, mote que le tiene puesto a Carmen, no dio muestra de felicidad alguna, en su rostro. “Si no pasara de todo lo que Kiko dice de mí, estaría loca. Es diario. Me nombra hasta en la teletienda. Tiene una obsesión que no la entiendo” contestaba Carmen a los colaboradores. “La obsesión que tienes tú también… ¿Por qué te pones a verme si tanto daño te hago?”. Le replicaba Kiko a su compañera. Dando comienzo a los reproches.

