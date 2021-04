Kiko Hernández y su supuesto romance con Carmina Ordóñez

Ayer se recordaba en Sálvame cómo fue uno de los rumores más persistentes durante años. Kiko Hernández y Carmina Ordóñez podrían haber sido pareja.

Ayer se recordaba en Sálvame cómo fue uno de los rumores más persistentes durante años. Kiko Hernández y Carmina Ordóñez podrían haber sido pareja. Lo malo es que se desmintió hace dos décadas y se volvió a hacer ayer mismo. Kiko siempre reconoció que «Confirmo que es una amistad muy especial la que tengo con Carmina Ordóñez. Es una compañera de trabajo».

«Me parece increíble que no esté con nosotros. No tengo palabras. Cuando la conocí lo primero que me dijo fue: ‘Dame tu teléfono’. Me llamaba y se preocupaba por mí como si el problema fuera suyo. Una noche nos fuimos de copas y nos siguieron y empezaron a decir que teníamos un romance, pero salimos como un par de amigos más. Nunca ha habido nada» añadía.

Julián Contreras comentaba que «siempre tengo la mala suerte de que ocurren cosas y me pillan lejos de la televisión. Quiero hacer hincapié en que para mí la amistad es una cosa sagrada y se debe apoyar en un pilar fundamental, que es la lealtad».

«Lamenté muchísimo lo que ocurrió ayer. Kiko es una persona que gozaba de la amistad de mi madre y puede sentirse satisfecho. Mi madre lo apreciaba y lo apreciaba como compañero. Mi madre siempre me ha contado sus ligues y sus intimidades porque era una mujer muy libre. Lamento mucho que ayer (Charo) propagase este rumor sin sentido y sin fundamento porque esta persona era un amigo y un compañero, y nada más» sentenciaba. Esperamos tus comentarios al respecto.

Parejas Televisión #Carmina-Ordóñez #Kiko-Hernández