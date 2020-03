Kiko Jiménez critica duramente a Rocío Flores: «Más vale que hable de su padre porque no está dando contenido»

Rocío Flores cada vez se está sincerando más en ‘Supervivientes 2020’ con sus compañeros, en esta ocasión la hija de Rocío Carrasco ha querido hablar de su padre y sobre cómo este terminó siendo guardia civil, algo que le supuso mucho esfuerzo y alguna que otra bronca con su padre.

Rocío Flores en ‘SV 2020’| Foto: Cuatro.es

«Mi abuelo no le dejaba que fuese Guardia Civil, pero él quería así que se puso a estudiar por las noches y se presentó al examen, la primera vez lo suspendió y ya se lo contó a mi abuelo que se cabreó, pero al final lo aceptó y la próxima vez que se presentó le acompañó y aprobó«, explicó Rocío Flores.

Además, la superviviente contó que cuando su padre comenzó a ser «una persona mediática» tuvo que dejar el cuerpo y que esto le dolió porque le gustaba su trabajo: «Tuvo que pedir la baja y se fue», aseguró Flores. Sin embargo, Sofía Suescun que estaba en ‘MyHyV’ cuando pusieron este vídeo, no opinaba lo mismo y aseguró que Antonio David no se fue por voluntad propia, sino que le echaron: «Yo tengo entendido que el motivo fue otro», afirmó.

Kiko y Adara arremeten contra Rocío Flores

Pero esto no fue lo único que dijo Suescun y es que, tanto ella como su novio aprovecharon este momento para atacar duramente a la superviviente: «Más vale que le dé al pico porque no ha sido una superviviente, no está pescando, no hace fuego, más vale que hable de su padre al menos para dar contenido (…) Es una vaga dijo que no podía llevar el cofre porque tenía asma, lo que quería era no moverse», dijo Kiko Jiménez.

Kiko Jiménez en ‘MyHyV’| Foto: Cuatro.es

«Sabe a donde va, va súper aconsejada por su padre, no me gusta, siempre tiene cara de disgustada, como si no estuviese feliz por estar ahí», aseguró Adara que además afirmó que el colaborador de ‘Sálvame’ comentó en ‘GH VIP 7’ los motivos por los que dejó la guardia civil y no eran los que había comentado su hija en el reality.