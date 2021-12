Kiko Jiménez le canta las cuarenta a Belén Esteban en Sálvame

Kiko Jiménez apostó, una vez más, por decir la verdad en un plató. Sus declaraciones provocaron la ira de Belén Esteban que prefirió abandonar el programa.

Kiko Jiménez apostó, una vez más, por decir la verdad en un plató. Sus declaraciones provocaron la ira de Belén Esteban que prefirió abandonar el programa. Y es que resulta curioso que todo el mundo se cachondee de Kiko por haber sido novio de Gloria Camila mientras quien habla está en televisión por lo que está.

Comentaba Jiménez cómo se negoció su participación con la antedicha en Supervivientes, «Ella ganaba su caché y yo el mío. Obviamente el suyo era más alto. Nosotros negociamos durante varios años. No salió porque ella no se atrevía a dar el paso, pero un año perdió mucho dinero con una tienda en Sevilla. Lo habíamos negociado tiempo atrás y yo tenía un caché mucho más alto, pero claro avisando dos semanas antes pues me lo bajaron. Ella no quería ir sola y entonces me dijo que luego me lo compensaría».

A Belén Esteban esto le parecía «cutre» y fue entonces cuando Kiko le respondía que «Estoy aquí porque el director quiere. ¿Por qué está allí la señora esa y lleva veinte años? Porque el director o los jefes quieren que estemos».

Respondía Belén que «Yo llegué aquí por ser la ex de pero hace mucho tiempo que soy Belén Esteban y tengo mi propio nombre. Tú entraste por Gloria Camila». Él aclaraba que «Y tú por Jesulín pero gracias a Dios, yo no la dejé embarazada».

El numerito de irse del plató terminó con un mensaje de feliz Navidad de la Esteban. La verdad es lo que tiene.

Curiosidades Televisión #Belén Esteban #kiko jimenez