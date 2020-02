Kiko Jiménez reconoce en ‘El tiempo del descuento’ que confundió sus sentimientos por Estela Grande

Noche de reencuentros en ‘El tiempo del descuento’. A las puertas de la final, algunos de los concursantes que todavía están en la casa de Guadalix de la Sierra han recibido visitas que han dado para mucho. Kiko Jiménez ha sido uno de los afortunados de la noche, puesto que ha podido ver a Estela Grande y a Sofía Suescun.

El reencuentro entre los concursantes ha sido tan amigable como su paso por la casa. Eso sí, mientras el de Linares trataba de obtener información del exterior -y sobre cómo está el matrimonio de su amiga con Diego Matamoros-, ella insistía en que está siendo un gran apoyo y que no deja de ver el directo del 24 horas.

Kiko y Estela en su reencuentro / Telecinco.es

En un momento dado Jorge Javier Vázquez entró en directo y preguntó nuevamente a los amigos por sus verdaderos sentimientos. En ese momento Kiko Jiménez abrió su corazón y decidió sincerarse con el presentador y reconocer que en su día, efectivamente, sentía aquellas mariposas de las que un día habló con Gianmarco en ‘GH VIP 7’.

Estela: «Nunca he dudado de mi relación con Diego Matamoros»

«Yo me confundí y en un momento dado sentí algo muy especial por ella que no sabía catalogarlo. Me daba mucha vergüenza reconocerlo. Al salir y ver todas esas imágenes, fue una bofetada de la cruda realidad. Sofía me entendió porque ha vivido este tipo de realities y sabe que lo que se crea aquí es una confusión muy grande», ha expresado.

Estela y Kiko despidiéndose / Telecinco.es

Por su parte, Estela Grande comparte esa confusión que se produce por estar 24 horas encerrados, pero no el hecho de haberse confundido: «Él lo ha explicado muy bien. Cuando estás aquí tanto tiempo creas lazos que no sabes catalogar. Pero nunca he dudado de mi relación de fuera. De ahí a que me haya gustado o haya querido tener algo,…», decía insistiendo en que ella está muy segura de su matrimonio con Diego Matamoros. Un matrimonio que estaría pendiendo de un hilo.