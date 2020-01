Kiko Jiménez se debate entre Estela Grande y Sofía Suescun

Kiko Jiménez no tiene nada claro si quedarse con Sofía Suescun o intentarlo con Estela Grande. A esta última la calificó de «ambigua».

Kiko Jiménez no tiene nada claro si quedarse con Sofía Suescun o intentarlo con Estela Grande. A esta última la calificó de «ambigua». Todo surgió durante una entrevista que le hiciera Anabel Pantoja (de la que seguimos ignorando con quién tiene cuentas pendientes en la casa).

«Del anterior concurso borraría ciertos comportamientos que tuve con Estela. Ciertas caricias ocasionaron problemas a otras personas» indicaba el antedicho. Estela le decía a Kiko que «Yo a ti nunca te haría de menos».

«No nos podemos acercar. Hay que asimilar» decía él. Ella respondía «Y yo he dicho 50 veces que no me arrepentía». Más claro el agua. Ya en el confesionario comentaba Kiko que «Estela es ambigua y me da la sensación que quiere retomar la relación, pero quiero que ella se lo curre y dé un paso al frente. Sé que a Sofía le haría mucho daño y yo de quien estoy enamorado de Sofía».

Pues si es así, que no lo dudamos, ¿tan complicado es mantener las formas con una amiga? «Tengo un nudo en el estómago porque siento que voy a perder a Sofía. Ella estaba mal y no quería que entrara» decía Kiko. Lo que tiene es un lío de mil pares de narices en la mente.

Por un lado, no quiere perder la fama que le puede dar Sofía y por otro no está dispuesto a renunciar a Estela. Ya veremos en qué queda todo esto. La repetición de esta trama sigue siendo lo mejor de un formato que están alargando hasta que empiece Supervivientes. Ya veremos si no tienen que cerrar el kiosco antes de tiempo.

Curiosidades Televisión #Estela Grande #kiko jimenez #sofia suescun