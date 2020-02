Kiko Jiménez sobre Estela Grande tras su salida de ‘El tiempo de descuento’: «Era un comodín»

Kiko Jiménez y Estela Grande tuvieron la despedida más bonita y cercana de todas en ‘El tiempo del descuento’. El novio de Sofía Suescun hasta en dos ocasiones le dijo «te quiero» a la modelo que por su parte no podía parar de abrazarle. Al extronista se le pudo ver bastante decaído por la marcha de su compañera, pero cuando Anabel Pantoja le entregó una nota que la modelo le había dejado escrita diciéndole que le quería, el concursante recobró las fuerzas.

En una conexión desde ‘Sálvame’, Carlota Corredera subió a la casa de Guadalix de la Sierra para hablar con los nominados, entre ellos con Kiko Jiménez, y lo cierto es que la actitud que mostró el concursante respecto a la mujer de Diego Matamoros en esta ocasión fue muy diferente, mucho más frío y menos cercano.

Kiko Jiménez se mostró mucho más frío | Foto: Telecinco.es

«Bueno, me da pena, es un momento triste porque al final es un vacío que deja. Para mi era importante, pero nada que no se pueda superar«, le decía el novio de Sofía Suescun a la presentadora cuando le preguntó sobre cómo estaba. Asimismo, el concursante habló sobre el «te quiero» que le dijo a la modelo y afirmó que le «cuesta mucho mostrar» sus sentimientos pero que en ese momento le «salió» decírselo: «Consideré que era el momento», afirmó Jiménez.

Sobre el «te quiero»: «Consideré que era el momento»

La presentadora también le quiso preguntar al concursante sobre la relación que había mantenido con la modelo y sobre el futuro que él le veía: «Es una relación bonita, una amistad con mucha complicidad. En la calle no tuve la oportunidad de tener esa amistad, supongo que sería diferente pero, en una convivencia en la cual hay problemas, necesitas siempre un apoyo con el que desahogarte, nosotros nos entendíamos muy bien», aseguró Jiménez que añadió que Grande era una especie de comodín: «Era un comodín de alguna manera, sabía que podía irme de un lado para otro y que ella siempre iba a estar, ahora me siento solo», dijo.

Sobre el futuro que tiene su amistad, Jiménez parece no verlo claro y sigue pensando que Grande puede echar a perder su amistad por miedo a que su marido se enfade con ella: «Me preocupa, es lo que paso en su momento, por eso estaba defraudado. Me sentía decepcionado, tampoco entendía muy bien el motivo. Luego ya surgió esto y lo pudimos aclarar», dijo el concursante que añadió que él lo que quiere es tener una relación de amistad «al uso».

«Sofía tiene la mente muy abierta»

Por último, la presentadora le preguntó al ex de Gloria Camila qué supondría en su relación con Estela que su novia no quisiese que fuesen amigos y que le obligará a elegir. Jiménez totalmente seguro dejó bien claro que la reina de los realities no le haría eso jamás: «No creo que suceda porque conozco a Sofía y sé que tiene la mente muy abierta y nunca me pondría impedimentos, siempre me dejaría que fuera yo y que fuera feliz, nunca me intentaría influenciar», dijo muy seguro Jiménez sin saber lo que se le viene encima ya que hace algunos días su novia le dio un ultimátum en ‘MyHyV’ en donde le decía que debería elegir entre ella o Grande.

Kiko Jiménez en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

«Esto no quiere decir que yo ahora vaya a quedar con Estela, tomarme un café, o una copa. Esto es una relación de amistad y aplicada a la vida real las cosas cambian mucho«, aseguró el concursante que no quería dejar la puerta abierta a que él y la modelo fuesen a tener relación fuera debido a los impedimentos que el marido de Grande le pone a su amistad.