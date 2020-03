Kiko Jiménez y Sofía Suescun anuncian su boda y quieren ser padres juntos

Parece que Kiko Jiménez y Sofía Suescun están dispuestos a dar un paso más en su relación, tanto es así que los dos han protagonizado una portada para la revista Lecturas anunciando sus planes de boda, toda una sorpresa que nadie se esperaba.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, acaramelados en el sexto debate de ‘GH VIP 7’

«Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial en un lugar paradisíaco», ha dicho Kiko Jiménez sobre este asunto. «En la playa, solos. No somos de papeleos«, ha dicho ella, que está muy ilusionada con la idea de unir sus vidas. Pero este no es el único sueño que quieren cumplir juntos como han hecho saber.

Parece que a Suescun se le ha despertado el instinto maternal ahora que su amor con Kiko Jiménez está más que afianzado. «Si aún no me he quedado embarazada es porque estoy tomando una medicación para la piel, y no puedo hasta que termine el tratamiento», ha querido aclarar ella, por lo que muy pronto podrían convertirse en papá y mamá.

Y de su vida íntima no solo han contado estos datos, sino otros más picantes. «El sexo es cada vez mejor», han dicho ambos. Suescun ha dicho: «¡Es tan sexy cuando cocina!», y él entre tanto ha comparado sus dos relaciones, la actual y la que tuvo con Gloria Camila Ortega: «Sofía es muy tierna. Saca lo mejor de mí. Gloria necesitaba vivir siempre en el conflicto, me agotaba».

Gloria Camila, la enemiga de ambos

Otro tema candente es la amistad que surgió entre Estela Grande y Kiko Jiménez en ‘GH VIP 7’, a lo que Sofía Suescun ha dicho: «Es mentirosa. Está enamorada del clan Matamoros. Le encanta la farándula y disfruta con la polémica«. Pero la gran tensión que se genera muchas veces en los platós de televisión es con Gloria Camila Ortega, la expareja de Jiménez, de la que también han hablado, sobre todo él, diciendo: «Insinuó que yo consumía drogas. Sus palabras acarrean un sufrimiento, un daño a mi familia y a mí. A mi abuela le dio un ataque de ansiedad, no podía respirar. Es un golpe bajo que no me esperaba. Nunca he consumido drogas«. Y no se ha quedado callado al hablar de la relación de Gloria K con Ana María Aldón, concluyendo: «Gloria estaba recelosa de Ana María. Era una persona que llegó a sus vidas de nuevas, se quedó embarazada a los dos meses y saltaron las alarmas. Cayó sobre ella la sospecha de que podría ser por interés, por todo menos por amor».