Kiko Matamoros a Makoke: «Te puse una cantidad de cuernos que no te lo crees ni tú»

La bomba ha vuelto a estallar entre Kiko Matamoros y Makoke, y esta vez para hablar de su relación, que acabó de muy malas maneras. La caja de Pandora la abrió ella después de que dijera en ‘Viva la Vida’ que él había bloqueado a la hija que tienen en común, Anita, en el Whatsapp. Además, dijo que Anita le escribió preocupándose por su salud, pero que él solo leyó el mensaje y no contestó.

Kiko Matamoros hablando de sus infidelidades a Makoke/ Foto: telecinco.es

Entre estas palabras le ha acusado de mentir, y Kiko Matamoros, harto de todo lo que ha llegado a decir a él, ha estallado: «Dice que la he engañado 20 años, no. Tú me engañaste un vez, utilizaste a mi hija, te la llevaste a Ibiza para ver a un señor, por dos veces utilizaste a mi hija de coartada y me encontré en un armario de mi hija unas camisetas de las que producía es señor«.

No contento con eso, ha añadido: «Hay que ser sinvergüenza para hacer eso con una hija y con tu pareja», pero no se quedó parado, porque fue en ese momento cuando decidió serle infiel sin control: «A partir de ahí la he engañado muchísimo y la llegué a tener bañaste rechazo». El colaborador ha contado en ‘Sálvame’ que aunque intentó arreglarlo, cada vez que la miraba se acordaba de lo que había hecho, pensando que estaba siendo muy falsa, que había jugado con sus sentimientos y también con su hija. «Me daba todo lo mismo, te puse una cantidad de cuernos que no te lo crees ni tú».

Makoke y Kiko Matamoros en la fiesta benéfica ‘Infancia sin fronteras’ en Marbella

Lo que muchos no entienden es cómo siguieron juntos durante otros muchos años, llegando a casarse. «Yo quería vivir con mi hija, estaba cómodo, me daba igual porque hacía lo que me daba la gana y tampoco tenía un horizonte que me atrajera lo suficiente como para romper amarras«, ha aclarado.

Más frentes abiertos

En medio de toda esta pelea otra persona que ha salido a relucir ha sido Javier Tudela, pero el padre. El empresario quiso intervenir en el programa ‘Sálvame’ para parar los pies a Kiko Matamoros, diciendo: «Decidle al calvo que se olvide de nosotros, llama a mi hijo tonto y tonto es él».