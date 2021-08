Kiko Matamoros acentúa la crisis de Sálvame en «como hemos tratado el tema de Rocío Carrasco»

El tsunami del despido de Antonio Canales sigue coleando…

> Las palabras de Canales en su despido han calado hondo. Muy hondo. Ya no solo en la parte de que les están «ganando las teleseries», sino también a la hora de que Sálvame podría haber quemado a la audiencia siempre con los mismos temas. «Cuando empieza a bajar la audiencia, la gente hace zapping y no se queda en el sofá, es porque algo no estaremos haciendo bien«, afirmaba el artista.

Aunque para el bailaor el origen tiene que ver con la dura competencia que está haciendo el serial Tierra amarga, Kiko Matamoros ha querido señalar otro punto de inflexión de la crisis por la que estaría pasando el programa.

Siguiente: Matamoros muy disgustado con su programa