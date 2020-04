Kiko Matamoros acude al médico de Mediaset tras una polémica sobre Makoke en ‘Sálvame’: «He vomitado»

Parece que en ‘Sálvame’ le han cogido el gusto a poner a examen a sus colaboradores y, tras Belén Esteban, ha sido Kiko Matamoros quien se ha expuesto ante sus compañeros para saber qué opinaban de él. Pero no fue esto lo que acabó mermando al colaborador sino que este se vino abajo en cuanto supo quién había escogido los 7 adjetivos por los que sería juzgado: su exmujer, Makoke. La que fue concursante de ‘GH VIP’ escogió palabras como rencoroso, envidioso, soberbio e inseguro; pero también los había positivos, como empático, culto y trabajador.

Tras esto, el padre de Diego Matamoros abandonó el plató: «¿Estás nervioso? Te has quitado hasta el micrófono», le decía Jorge Javier Vázquez a su regreso. «He tenido que ir al servicio médico«, le confesó. Aunque el presentador no se lo tomó en serio, el colaborado acabó confesando que era un problema que había tenido más veces: «Tenía un dolor muy fuerte aquí. No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad o de nervios«.

A pesar de tener bien las pulsaciones, la situación ha sido realmente preocupando para él: «He motivado bilis, porque se me había disparado la tensión«, confesó ya ocupando su sillón. Matamoros no quiso explicar de primeras cuál era el motivo de este problema pero María Patiño tenía sus propias teorías: «Yo percibo que Makoke está involucrada en un juego relacionado con él. Por lo que he visto es que él no ha querido entrar al trapo de nada y el hecho de que ella colabore para definir a Kiko le ha molestado y no le gusta, ni le hace gracia y le da ganas de vomitar«, señalaba.

«Con Kiko no tengo nada»

También Rafa Mora quiso dar su visión de la situación mientras el principal protagonista guardaba silencio: «Es que creo recordar que Makoke le pidió a Kiko que no volviese a hablar de ella en la vida. Desde ese mismo instante no ha vuelto a pronunciar su nombre y creo que se ha arrepentido».

Tras esto mostraron cómo fue la conversación con la exmujer de colaborador cuando propuso los siete adjetivos para su pizarra: «Con Kiko no tengo nada, tengo nada más que una hija maravillosa. Llamad a Marta«, terminaba diciendo. Ante estas palabras, Kiko Matamoros aseguraba que: «Me da igual lo que piense. Prefiero que piense eso a que diga que soy un tío maravilloso», zanjaba.