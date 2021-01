Kiko Matamoros: «Anabel Pantoja es una vaga»

Se acabó lo que se daba. Se tenía que decir y se dijo. Kiko Matamoros pensaba ayer en voz alta sobre Anabel Pantoja.

Se acabó lo que se daba. Se tenía que decir y se dijo. Kiko Matamoros pensaba ayer en voz alta sobre Anabel Pantoja. El colaborador reconocía que lo de la sobrínisima es un «victimismo zafio».

«A mí los seguidores que tenga alguien me da lo mismo», respondía el madrileño. «A mí no me da de comer. Con Anabel no me pasa nada, ni me quita el sueño, ni me preocupa. Me da igual lo que le pase. Lo que pasa es que a veces cuando hemos estado en el plató me ha hecho la vida muy desagradable porque no se puede opinar de su familia con libertad porque entonces ella se ofende» añadía.

«No me gusta. No es clasismo. Es que no me gusta. Teníamos bastante con la llorona de Raquel Bollo para que venga esta con la misma historia. Una fotocopia reducida. Bollo era una llorona, que todo el mundo estaba en contra de ella. Estoy hasta las narices de venir aquí y compañeros como yo, como Kiko Hernández, como Patiño, como Lydia… que se dejan la piel, se implican, se manchan… ¡Y luego tienes a esta que está aquí sentada todo el puto día, con el teléfono, con el no sé qué. ¡A mí me saca de los nervios! ¡Me pone enfermo porque es una vaga de siete suelas!».

«¡Viene aquí a vender joyas, a engañar a la gente. ¡A que paguen 50 pavos lo que vale 7!» sentenciaba. Incluso Patiño reconocía que Matamoros tenía razón en quejarse. Pues nada, que vuelva a trincar otros 600 euros por mirar el móvil y lloriquear. Esperamos tu opinión al respecto.

