Kiko Matamoros contesta a Makoke en ‘La escalera de las emociones’: «No me siento responsable»

24 horas después de que Makoke hiciera en ‘Viva la vida’ ‘La escalera de las emociones’, Kiko Matamoros se ha subido a lo alto de esa escalera para ir hablando de diferentes aspectos de su vida. Evidentemente, y como era de esperar, si su exmujer no le nombró directamente, él también lo iba a hacer pero sí ha quedado muy clara su postura.

«Tengo que medir muy mucho hasta dónde quiero llegar y hasta dónde tengo que llegar.. Si hiciera lo que me pide el cuerpo… Tardaría tres meses en hablar, pero lo que no quiero es que se me difame y con el opio ese del victimismo venga aquí una señora y hable de cierta ética y ciertas decepciones… Yo no tengo más que contar porque entiendo que no se ha respetado mi vida, ni mi intimidad, ni mis derechos ni nada…», decía el colaborador, asegurándole a Emma García que no iba a conseguir sonsacarle algunas cosas.

Kiko Matamoros en su ‘escalera de las emociones’ / Telecinco.es

No obstante, sí terminó contando algunas cosas y comentando algunos sentimientos viviendos durante sus dos décadas junto a Makoke: «Uno no aguanta por los hijos, eso es un error que solemos cometer de vez en cuando creo para engañarnos a nosotros mismos. Por comodidad, porque crees que las cosas pueden retomarse, porque tienes un recuerdo.. pero al final te das cuenta de que es una estupidez. Creo que la gran mentira de mi vida ha sido engañarme a mí mismo. Yo también he mentido mucho, pero no más que el común de los mortales».

Matamoros: «Posiblemente sea un desastre de padre, pero no malo»

Y asegurando que ahora mismo, junto a Marta López, tiene una relación libre de mentiras, sí ha confesado que su relación del pasado tenía mentiras, lanzando entonces la pullita: «Antes sí, claro. Pero a lo mejor porque la otra parte se las ha ganado a pulso… Si yo miento a un amigo no le puedo reclamar lealtad. Y a veces recogemos lo que nos hemos ganado a pulso… No puedes decir qué malo si tú eres el responsable o la responsable de que eso haya sido así. Imagínate que tienes una niña de 8 años y me gusta esa señora y cojo y uso a esa niña para irme a casa de ese señor, ¿yo me he ganado el respeto de mi pareja luego? ¿Me he ganado el derecho a que no me mienta? Estuve enamorado en su momento, luego desenamorado, luego desencantado y luego desvalijado. Y encima tengo que aguantar públicamente ciertas cosas…».

Matamoros hablando de su faceta como padre / Telecinco.es

En ese momento, tratando de no venirse abajo y de contener sus sentimientos, ha hablado de su faceta de padre: «Yo soy el mal padre… No duele que te lo digan… Posiblemente sea un desastre de padre, pero no malo. Siempre he sido un desastre porque he educado fatal a mis hijos, les he consentido todo, les he dado todo lo que he podido,… y eso no es educar. He tenido una separación de muchos años con alguno de ellos, no he sabido gestionar las emociones… Con todos los hijos, si no vales para uno no vales para ninguno… También hay gestiones que no está en tu mano, que no puedes gestionar. Me parece que un poquito de agradecimiento en ese sentido no estaría mal, y de respeto».

Evidentemente, estaba refiriéndose a que hace tiempo que no tiene relación con su hija pequeña Anita Matamoros, algo que confesó Makoke y en lo que él no ha querido entrar por deseo de la joven, según ha explicado: «Mi hija me pidió en su día que no se hablara de ella en público y no tengo que hablar. Lo ha dejado clarísimo la madre ayer y no voy a entrar en eso. No es la primera ni imagino que la última vez que se va a producir esto en mi vida y me da igual porque es un cansancio horroroso,… Yo estaba ilusionado por haber recuperado la relación con todos mis hijos y hay cosas que no están en mi mano. He sido muy feliz 18 años con mi hija, yo me he sentido muy querido y ella muy querida por mí espero y espero que eso no se le borre. No tiro la toalla pero no quiero amargar parte de mi vida o manchar mi felicidad con un tema del que no me siento responsable en absoluto. Yo no puedo ceder a imposiciones ni a historias. A veces los hijos ejercen como dictadores, somos todos muy tiranos con los padres y con los años creo que nos hemos dado cuenta de que ni podemos hacer a los padres a nuestro gusto…».