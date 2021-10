Kiko Matamoros desvela la traición de Anabel Pantoja a su primo Kiko Rivera

Ni las poses, ni el lloriqueo, ni el hacerse la víctima van a ser suficientes estrategias para tapar la traición de Anabel Pantoja a Kiko Rivera.

Fue ayer cuando Kiko Matamoros comentaba lo sucedido realmente entre los primos.

Si bien ella sigue haciéndose la tonta, no es cierto que sea ni tan cándida, ni tan buena persona como intenta aparentar.

Decía Matamoros que cuando fallece la abuela de los antedichos, Kiko no pensaba venir a la península ya que Anabel le dijo que «no iba a ser bien recibido en Cantora». Él, para quien su abuela era su segunda madre, apostó por ir y por decir, en un mensaje a Kiko Hernández, «yo iré y si me abren bien, y si no también, pero voy porque se ha muerto mi abuela y la madre de mi madre».

Se explica así que los que venían en el mismo avión llegasen separados a Cantora. Como añadía Matamoros, «Kiko cree que su prima ha estado enturbiando la relación con su madre durante todo este tiempo». Sin embargo, fue Raquel Bollo la que le habría comentado a Kiko algo similar a «Es un momento trascendental, que no te pese toda la vida el no haber estado ahí y darle un beso a tu madre».

De Cantora, Kiko «sale con el convencimiento de que su prima le ha traicionado y le ha ocultado la verdad». Además, tras un encuentro materno filial que seguirá adelante con la visita familiar de Kiko con sus hijas a Isabel, que ya planea su exilio a Méjico tras aclarar todo lo sucedido y solucionar los problemas legales entre ambas partes, s confirmó que tanto la cantante como el DJ instaron a Anabel que no celebrara la boda y que lo aplazase.

No fue así y la exclusiva ha quedado en agua de borrajas. De hecho, las revistas de los miércoles salen los lunes para adelantarse a la que pagó los aproximadamente 60 000 euros. Ya veremos cómo sigue evolucionando un dramón que servirá para que su protagonista siga haciendo caja a costa de su familia.

