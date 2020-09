Kiko Matamoros estalla contra Javier Tudela: «Es muy fácil tener una vida regalada, eres un mantenido»

Parece que la guerra mediática entre Kiko Matamoros y Makoke tiene un nuevo integrante: Javier Tudela. El joven se ha posicionado a favor de su propia madre y asegura que el enfado del colaborador de ‘Sálvame’ con su propia hija, Anita Matamoros, podría ser cosa de edad. Tras esto, el equipo del programa de Telecinco se ha puesto a investigar sobre la vida profesional del que un día fue concursante de ‘GH VIP’ y este no ha dudo en responder a todas las dudas que se le plantearon.

«Me gusta viajar mucho y me dieron la oportunidad de ir a estudiar fuera, a Estados Unidos y a Londres. No es que no aguante más de uno o dos meses, en realidad tengo aquí otros proyectos y me vine«, aseguraba al otro lado del teléfono: «Me parece perfecto que no entiendan de donde saco el dinero. Yo me considero una persona con ideas, pueden ser buenas o malas, que invierte en negocios como cualquier otro empresario«.

Javier Tudela asegura ser todo un hombre de negocios | Foto: Telecinco.es

Tudela asegura que nunca le ha faltado el dinero y que incluso ha tenido momentos que tenía demasiado: «Lo he conseguido o lo he reinvertido o lo he gastado en vivencias: viajo muchísimo y no gasto dinero en gilipolleces». Este además asegura que ha intentado tener éxito en muchos ámbitos y que el dinero que ha ganado le ha llevado a tener cada vez más negocios: «No tengo paciencia y si no me sale algo, me voy a otra cosa. Lo intenté con la interpretación, me salieron cositas, y dije: a otra cosa mariposa. Me metí en el mundo de los negocios con el dinero que gané de la interpretación».

«En el mundo deportivo también estoy metido. En el mundo de la restauración tengo un negocio y abro otro el 1 de octubre dedicado al ocio nocturno», presume. Tras esto, también ha querido dedicarle unas palabras al que un día fue pareja de su madre: «No recuerdo mucho los consejos que me dio Kiko Matamoros sobre los negocios. Si es tan bueno que nos cuente todos los proyectos que hizo durante su ausencia en ‘Sálvame’ y durante un tiempo«.

«Viniste de EE.UU y Reino Unido sin saber contar del 1 al 10»

Presente en plató, el aludido ha querido responder a sus palabras: «Tiene toda la razón del mundo, me estuve tocando lo que viene siendo conocido como… Estuve así un año y pico, y cuando me quedé seco volví a la tele. ¿Te parece mal?«, bromeaba el colaborador. Pero este realmente si estaba un poco molesto con Javier Tudela y sus palabras lo evidenciaban: «Tú te viniste de Estados Unidos y Reino Unido porque echabas de menos la vida regalada que tenías aquí y encima te viniste sin saber contar del 1 al 10«.

Kiko Matamoros asegura que Javier Tudela es un mantenido | Foto: Telecinco.es

Pero Matamoros, que conoce bien la realidad de Tudela por su cercanía durante tantos años, asegura que todo lo que tiene es gracias a sus padres: «Es muy fácil tener una vida regalada como has tenido tú, injustamente regalada. Con 25 años seguir chupando del bote en casa de tu madre, te mantenga quien te mantenga, porque eso es lo que eres, un mantenido», y no solo eso: «Y he tenido algún negocio del que tú también te has lucrado. Chabalín, acabas de montar un restaurante en el mismo sitio en el que fracasaste antes porque es un local de tu padre«.