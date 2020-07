Kiko Matamoros, ingresado de urgencia por una pancreatitis

Kiko Matamoros ha tenido que ser ingresado por una pancreatitis. Su novia sigue a su lado en todo momento.

Kiko Matamoros ha tenido que ser ingresado por una pancreatitis. Su novia sigue a su lado en todo momento. Si la semana pasada se inyectaba la cara y esta se operaba de la vesícula, el colaborador no se esperaba el pasar por una pancreatitis.

Fue Marta López, su novia, la que confirmaba ayer en Sálvame que «Todo controlado por ahora. Gracias a todos por preocuparos. Nos ha pillado un poco por sorpresa porque le dieron el alta ayer a Kiko. Está estable, le están haciendo unas pruebas, parece ser que se le ha complicado la cirugía, el postoperatorio por una pancreatitis».

El propio Kiko comentaba que «me han hecho un tac, una eco y supongo que me van a intervenir. Creo, por lo menos lo están valorando. Me han confirmado que es una pancreatitis».

«Los médicos me han dicho que no me preocupe demasiado y que lo vamos a arreglar. Me levanté bien pero de pronto sentí un dolor intenso y tremendo. Ahora me tienen con morfina».

«He tenido molestias, se complicó la operación porque la vesícula parecía una berenjena y había afectado al hígado» añadía. Marta López le dedicaba este mensaje a Kiko en su perfil de Instagram, «Volverás a superarlo. Gracias por darme la oportunidad de estar a tu lado y de hacerte feliz. Unos días más y vuelta a dar guerra».

A Matamoros le deseamos una rápida recuperación y que regrese a televisión cuando pueda. Esperamos tu opinión al respecto de esta noticia que te acabamos de contar.

