Kiko Matamoros le pide matrimonio a Marta López Álamo

Kiko Matamoros le pedía matrimonio a Marta López Álamo en el programa de Toñi Moreno.

Kiko Matamoros le pedía matrimonio a Marta López Álamo en el programa de Toñi Moreno. Por lo visto, en Mediaset no pueden dejar nada del ámbito privado sin comercializar.

Y eso que Kiko es de los pocos que se salvan de la quema. Sin embargo, desde que volvió de la isla se le ve bastante raro y desubicado.

Así, a su espectacular novia le comentaba que «Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti».

Ella respondía «¡Claro que quiero casarme! Lo quiero todo con él, respeta mis tiempos. Le veo con ganas de estar con él, estoy orgullosa de él en todos los aspectos. No le necesito en mi vida, le quiero en mi vida, elijo estar con él».

Kiko respondía que «tengo la necesidad de cuidarme para que esa felicidad dure mucho más de lo que tenía previsto». Nos alegramos, sinceramente, de que la pareja comience así una nueva etapa. Que sean muy felices.

Curiosidades Parejas Televisión #Kiko-Matamoros #Marta López Álamo