Kiko Matamoros no es el único: estos son los famosos que se arrepienten de sus tatuajes más espantosos

Sálvame deja en ridículo a Kiko Matamoros con su espantoso tatuaje

> Lo que parecía ser una de las tardes más tranquilas para Kiko Matamoros, ha resultado ser todo lo contrario. El colaborador se sentaba en el plató de Sálvame sin saber lo que le vendría después. Su compañero, Miguel Frigenti, se ponía manos a la obra para descubrir al colaborador y al tatuaje del que tan orgulloso estaba. Al parecer, las coordenadas que el tertuliano habría marcado en su piel recordando así y para siempre el lugar donde conoció a Marta López, su actual pareja, resultó ser falsa.

Después hablar con expertos, así lo narraba Miguel Frigenti: “Cuando veo las coordenadas yo me mosqueo porque en la fila de abajo pone E de este y España está en el Oeste, entonces no puede ser que en la Comunidad de Madrid ponga Este. Hablé con varios expertos y me dijeron que esas coordenadas no son la de Oh my club. Me llevan a la Yverdon-les-brais, en Suiza. Me he puesto a investigar, es una ciudad muy famosa por sus clubs de intercambio de parejas”, explicaba.

Con ganas de meterse debajo de las piedras, Kiko Matamoros aseguraba que tomaría medidas. Afortunadamente para el colaborador, él no es el único famoso con tatuajes horrorosos…

