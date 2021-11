Kiko Matamoros reconoce la crisis con su novia, Marta López: Ella le ha desobedecido

El enfado de Kiko Matamoros con Marta López

> Los testigos que estuvieron ayer por la noche con Kiko en el plató de Sábado deluxe aseguraban que estaba nervioso y enfadado… y minutos más tarde saltó la bomba. El colaborador no seguía a su pareja, Marta López, ni viceversa, por lo que entendemos que en ese mismo momento estaban enfadados.

Aunque él no negó en un primer momento, Kiko Matamoros aseguraba después que efectivamente no se seguían, pero no por nada en especial, confesando públicamente que no había pasado nada entre los tortolitos. Eso sí… esta mañana la historia es distinta.

