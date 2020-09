Kiko Matamoros responde a las insinuaciones de Makoke: cuenta sus condenas y aclara la razón del bloqueo a Anita

La guerra que se ha iniciado entre Makoke y Kiko Matamoros tiene difícil solución. El exmatrimonio se tira los trastos a la cabeza en los platós de Telecinco y los cuchillos van y vienen cada semana. Después de que la colaboradora de ‘Viva la vida’ le asegurara que «hay que tener el culo muy limpio» para hablar de ciertas cosas y le pidiera que, si era tan valiente, hablase de ciertos temas delicados, su ex ha dado un paso al frente.

Kiko Matamoros se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ con ganas de poner los puntos sobre las íes y no ha tenido problema en hablar de esas condenas que dijo su exmujer. «Hubo un juicio de faltas, lo perdí, me pusieron una multa de 3.000 pesetas y eso es todo», explicó en los referente a su primer mujer, contando a continuación que, en otro momento, se enfrentó a seis personas que habían robado a Javier Tudela y uno de ellos le denunció «y eso es todo«.

Matamoros escuchando las palabras de Makoke en ‘Viva la vida’ / Telecinco.es

Pero lo que realmente interesaba conocer era si era verdad que había bloqueado a su hija Anita Matamoros en el móvil. Para aclarar eso y la acusación de Makoke que asegura que hace un teatro cuando llora en un plató de televisión porque ya lo hacía en su día cuando eran una familia feliz, el colaborador pidió un polígrafo exprés con Conchita que, por supuesto, se realizó.

Matamoros: «No quería hablar con mi hija del incidente de la peluquería»

«He llorado en un plató cuando he hablado de mi madre o mi padre o de mis hijos, no he llorado más. Y es verdad que a veces me han dicho que estaba mal y yo intentaba dar sensación de fortaleza y de que estaba bien diciendo que eso no era nada, que tal… Pero nunca dije que había engañado«, explicaba antes de someterse a la pregunta porque «quiero que se resuelva por mi crédito profesional y la gente no se sienta estafada«.

Kiko Matamoros contestando a Makoke / Telecinco.es

Y sobre el bloqueo a su hija, Matamoros asegura que Makoke está completamente confundida y «distorsiona absolutamente todo»: «A mí me preguntaron si me había escrito mi hija y dije ‘no voy a contestar’. Después de la primera intervención le mando a mi hija un mensaje después de que ella me pregunta cómo estoy«, ha comenzado diciendo antes de explicar que días después pasó el famosos incidente de la peluquería entre su novia Marta López y su hija Anita. «A mí me pareció que la actitud de mi hija estando yo en el hospital.. La bloqueé porque no quería hablar con ella de ese tema. Yo la desbloqueo cuando ingreso en el hospital porque pienso que a lo mejor se interesa por mí, y pensando en ella la desbloqueo».

Matamoros, orgulloso de su polígrafo: «He hecho pleno»

Efectivamente ese mensaje llegó pero el colaborador optó por contestar al novio de su hija, que también le había escrito, en lugar de a ella porque «lo que quiero es que mi hija actúe de una forma absolutamente normal respecto de mí y de mis relaciones, fundamental porque un día será madre y a lo mejor se va a encontrar con cosas que no son agradables como yo y hay que educar a los hijos«.

Kiko Matamoros contestando a las preguntas de Conchita / Telecinco.es

Dicho todo esto, Kiko Matamoros se puso los cables del polígrafo para responder a todo ello. ¿Has fingido alguna vez las lásgrimas que has derramado en televisión?, ¿es cierto que bloqueaste en el teléfono a tu hija Anita?, ¿cuándo llegabas a casa disimulabas tu estado de ánimo para no preocupar a tu familia?, ¿pediste a Marta que no fuera a la peluquería de Lorena Morlote?, ¿te consta que Marta haya montado algún escándalo en la peluquería de Lorena Morlote? y ¿te sientes económicamente estafado por Makoke? han sido las preguntas que ha contestado. «Me doy un abrazo y un beso porque he hecho un pleno«, ha concluido el colaboradora al determinar Conchita que no había mentido en ninguna de sus respuestas.