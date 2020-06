Kiko Matamoros responde a los ataques de Makoke: «Te considero una madre pésima»

La escalera de las emociones de Makoke en ‘Viva la vida’ no solo ha dado para que la colaboradora mostrara sus sentimientos, sino para reabrir sus conflictos con Kiko Matamoros, su exmarido y padre de su hija pequeña, Anita Matamoros.

Makoke en ‘la escalera de las emociones’ | Foto: Telecinco.es

La malagueña le acusó de haber sido una decepción. No habría sido además el mejor padre para su hija. Kiko Matamoros dijo que igual fui un desastre, pero no un mal padre. Makoke siguió adelante con la polémica, lo que ha provocado que Matamoros hablara del tema en ‘Viva la vida’ el domingo 14 de junio de 2020, amenazando con seguir si Makoke quiere continuar la guerra.

«Yo muchas veces he tenido la honestidad de decir que he sido muy mal padre, pero a ti te considero una madre pésima. Como sigue, diré lo que pienso. Yo no le echo nada en cara, he permanecido en silencio, pero como sigue y sigue… me pareces una pésima educadora. Yo no he sacado los temas de mi hija, mi relación con mi hija. Mintiendo como una bellaca», señaló Matamoros muy molesto.

Hablará mientras lo siga haciendo Makoke

Esto acabará cuando le dé la gana de callarse. Decir que el padre de tu hija es un mal padre me parece tremendo. Decidí no hablar, pero me obliga a contestar, dice unas barbaridades que no me voy a quedar callado», señaló el colaborador.

Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Di la verdad porque tienes 50 años, 20 has estado conmigo y tienes otra vida, has tenido otras parejas. Hay más mentiras en tu vida. Si sus parejas quieren hablar, que hablen. Le fue infiel a todas sus parejas. Tienes un montón de infidelidades, que no diga que solo lo fue conmigo», comentó Matamoros, dispuesto a dejar la polémica si Makoke hace lo mismo.