Kiko Matamoros se pone serio con Miriam Saavedra: «Es la última vez que te diriges a mí así»

Las tardes de ‘Sálvame’ se han convertido en un autoprograma más que nunca. Si por algo se ha caracterizado el programa de las tardes es provocar noticias de sus propios colaboradores, pero con las circunstancias tan especiales que se están viviendo por la pandemia del coronavirus, esto se está potenciando todavía mucho más. Son muchos los colaboradores que se encuentran en sus casa, conectan vía Skype, o solo visitan el plató en ocasiones concretas, por eso crear contenido ellos mismos es la clave.

Miriam Saavedra ya trabajaba como colaboradora de ‘Sálvame’ desde hace un tiempo pero es cierto que han recuperado a la concursante de ‘GH’ ahora que hay menos afluencia de colaboradores potentes. No hay duda de que si por algo se caracteriza la joven es por su espontaneidad y su falta de vergüenza a la hora de hacer lo que le pidan y, en esta ocasión, ha sido un calificativo hacia Kiko Matamoros lo que ha desatado la polémica.

Miriam Saavedra, molesta con Kiko Matamoros | Foto: telecinco.es

Los colaboradores se encontraban hablando del concurso de Ana María Aldón y estaba claro que Kiko Matamoros y Miriam Saavedra no se iban a poner de acuerdo. La colaboradora le decía: «Ay señor Popeye deje de interrumpirme, siempre que vengo me interrumpes. Más respeto». Esta expresión tan propia de Saavedra no tendría que haberle molestado en absoluto a Matamoros pero parece que no le hizo demasiada gracia.

Se acabó la risa

Kiko Matamoros respondió tajante a su compañera de programa y le dejó muy claro lo que debía hacer: «A mí que esta señora me llame señor Popeye me la trae sin cuidado porque evidentemente viniendo de quien viene no me puede ofender. Pero quiero poner de manifiesto que si esa actitud la tuviera yo con una compañera o compañero se me afearía el gesto. Entonces te lo voy a decir por las buenas, es la última vez que me lo llamas». A esto, Miriam Saavedra respondía: «Pero no me interrumpas, tú también me tienes que respetar, yo te respeto tu turno».

Kiko Matamoros le deja las cosas claras a Miriam Saavedra | Foto: telecinco.es

La colaboradora continuaba diciendo: «El hecho que sea nueva no quiere decir que no tenga derecho de dar mi opinión como tú la das», a lo que Matamoros apuntaba: «Pero qué nueva, si llevas aquí más años». Saavedra respondía: «Llevo menos tiempo que tú y estoy aprendiendo», y la respuesta de Matamoros no tardó en llegar: «Vete a aprender a un colegio». Por su parte, Miriam Saavedra le decía que era él quien tenía que dar ejemplo por tener tantos años de experiencia pero Matamoros respondía tajante: «Ha sido la última vez que te diriiges así a mí». Saavedra concluía la conversación dándole su palabra pero pidiéndole de nuevo que no le volviera a interrumpir.