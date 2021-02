Kiko Rivera a su hermana Isa: «iré a tu boda vaya quien vaya »

Isa Pantoja comentaba ayer su alegría por contar con su hermano el día de su boda. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas de su satisfacción.

Isa Pantoja comentaba ayer su alegría por contar con su hermano el día de su boda. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas de su satisfacción. Comentaba Isa en el programa de Ana Rosa que «Me parece supergeneroso que teniendo tus problemas te ofrezcas para participar en la boda, que lo daba por hecho, pero en los preparativos aunque ya se que Irene sí».

Así las cosas, todo proviene de unas declaraciones previas de Kiko que ha querido mostrar, públicamente, su apoyo a su hermana. Leyendo lo que dijo queda claro que nada va a interponerse entre dos jóvenes que han vivido, a su manera, su enfrentamiento con su madre.

«Puedes contar conmigo para lo que quieras. Tanto tu como mi cuñado, como si le tengo que organizar la despedida. Por muchos problemas que yo tenga siempre estoy pendiente. Quiero que no lo olvides, que estoy contigo 100%» comenzaba indicando Kiko para continuar con un «voy a tu boda, vaya quien vaya».

Añadía Isa que «Yo no he participado en sus problemas porque no lo sabía, no hemos tenido tanta comunicación, por mucho que le diga que estoy aquí, quizás podría estar más con él… Con sus problemas y todo me parece supergeneroso que quiera formar parte de mi felicidad». Ana Rosa participaba comentando que «Te va a acompañar, es tu padrino, te vaya a ayudar en tus preparativos, tu cuñada también, no estás sola…». Nos alegramos, pero ¿irá Isabel Pantoja a la boda de su hija? ¿Invitará la joven a María del Monte? Esperamos tus comentarios al respecto.

